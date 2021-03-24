空軍2架F-5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，羅尚樺搶救後宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。目前外界普遍推測羅尚樺飛官的死因與F-5E的彈射椅設計不良有關，使得國防設備汰換的問題引發討論，但民進黨側翼卻稱是國民黨阻擋國防預算，導致今天的結果，對此，國民黨文傳會副主委鄭照新痛批，民進黨政府的國防預算屢創新高，卻換不了一張椅子，還怪到在野黨頭上，「當人民是智障嗎？」

鄭照新昨(23)晚在臉書指出，民進黨側翼現在正在帶風向，想把這次意外的主因「甩鍋」給在野黨，稱這次戰機彈射椅的汰換延遲是因為國民黨凍結國防預算導致；這讓鄭照新忍不住吐糟，表示民進黨政府執政下國防預算屢創新高，110年度的國防預算更是高達3668億，但卻連不到6百分之一、僅僅6億的彈射座椅更新費用都付不出來，還要拖到年底？「執政黨真的是當人民是智障嗎？」

針對綠營側翼攻擊國民黨凍結國防預算，臉書粉專「比特王」也指出，國民黨針對「新式高教機」的飛行測試問題，僅凍結10億要求空軍司令部予以改進，比起民進黨動輒3千億的國防預算，根本就是九牛一毛。

鄭照新的發文引來網友討論，表示「出事了就都是國民黨和馬總統的錯，真是他X的，都執政5年了」、「預算都沒有用在保護空軍上」、「可悲啊，空軍飛行員的命竟然不如一顆鳳梨」、「信他們的不是腦袋有問題就是有收錢吧！所以執政黨當人民是智障也不意外」、「綠網軍散佈假消息來欺騙社會大眾」、「什麼都國民黨的錯，要你執政幹嘛？」

(中時新聞網)