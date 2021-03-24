長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號卡在蘇伊士運河內，導致雙向交通大阻塞。

長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號（Ever Given）23日在從中國大陸深圳市鹽田航向荷蘭鹿特丹的途中，卡在蘇伊士運河，導致這條全球數一數二繁忙的運河雙向交通大阻塞。

據《金融城早報》（City A.M.）和海洋新聞網G Captain等外電23日報導，「長賜」號約長400公尺，寬59公尺，容量略超過2萬20呎貨櫃當量（TEU），在巴拿馬註冊，是目前營運的最大型巨型船舶（mega ships）之一。

而「長賜」號究竟還要卡多久，取決於它擱淺的嚴重程度，還有潮水是不是能及時上漲。原本它預定3月31日抵達荷蘭，但拖船好幾次嘗試讓它浮動都沒成功，如今仍持續擱淺。據「船舶追蹤」（Vessel finder）網說，「長賜」號前後的貨櫃船都無法通行，航程受到延誤。

長榮海運的超大型貨櫃輪「長賜」號卡在蘇伊士運河內，導致雙向交通大阻塞。

蘇伊士運河建於1869年，可連結地中海和紅海，是歐洲到亞洲的最短航道。

Update: still stuck.



How big is this #SuezCanal plug? Ultra big.



MV #EVERGIVEN

Size: 400m long / 59m wide

Gross tonnage: 219,079

Capacity: 20,388 TEUs (20ft container equivalents).



One of the largest container ships in operation. pic.twitter.com/rJunpJrAKE — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

(中時新聞網)