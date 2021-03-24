空軍2架F-5E戰鬥機22日進行訓練任務時發生擦撞，造成1殉職1失蹤。短短半年，疑因F-5E戰機彈射椅的問題，已折損3名飛官，國民黨前立委孫大千憤慨表示，他們的犧牲並不是因為戰爭，而是因為政客無能和官僚怠惰所造成的後果，民進黨政府能花10億買鳳梨、花200億幫巴拉圭採購疫苗，為何卻不願意花7.8億汰換戰機的彈射椅？

孫大千今（24）日在臉書表示，民進黨最喜歡把超前部署掛在嘴上，但為什麼永遠在悲劇和傷痛造成後，才開始亡羊補牢呢？短短半年內，國家折損了三名優秀的飛行員，更造成了三個破碎遺憾的家庭。

接著，孫大千提出質疑，為什麼民進黨可以花8800億推動前瞻計劃；可以花幾千億向美國進行軍事採購；可以花10億去採購鳳梨；可以花200億去幫巴拉圭的疫苗採購買單，卻不願意花7.8億來汰換F-5E戰機的彈射椅？

空軍F-5E戰機在空中擦撞墜毀，造成飛官罹難，外界普遍認為是戰機彈射椅設計不良導致。(中時資料照)

對於種種疑問，孫大千直言不諱，因為前瞻計劃可以擺平地方政治勢力，對於爭取選票，鞏固綠色政權大有幫助；因為軍事採購可以讓美國老大哥、軍火商開心，讓華府那一群靠軍火商政治獻金的政客開心；因為採購鳳梨是大內宣反中保台的大好機會，更重要是能收拾民進黨過去幾年來，對於分散農產品市場毫無作為的爛攤子；因為民進黨把兩岸關係搞得一塌糊塗，再也經不起失去邦交國的衝擊了。

最後，孫大千說，如果早就懷疑F-5E戰機的彈射椅有問題，為什麼不能夠早一點花7.8億來進行汰換呢？為什麼不能夠為學習中的年輕飛行員，提供更高品質的安全保障呢？

(中時新聞網)