清明節是一年之中僅次於春節的重要日子，除了慎終追遠、認識祖先外，也是家人難得相聚的日子。但在追念祖先的同時，也有許多眉眉角角要特別注意，命理專家小孟老師昨（23）日就在臉書提醒民眾清明節需要遵守的十大禁忌，否則一不小心，恐怕會惹得祖靈不開心！

1.不要隨意進出老宅

民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2.掃墓要下午5：00前完畢

掃墓要記得早上9：00到下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間，比較容易遇到不潔之氣。

3.不要去有祖先牌位的朋友家

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4.掃墓完不宜直接回家

掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5.清明節禁慾、禁打麻將、禁喇叭聲太大

家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂時也要記得轉小聲，以免打擾祖先。

6.不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7.不要買鞋穿上山

因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8.不要拍照

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌，拍照不可以拍到祖先名字，小心你把祖先留在人間。

9.清明當天生日者不要掃墓：

清明當天生日的人為喜氣，因此最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10.不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

(中時新聞網)