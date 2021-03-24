光寶科技(2301)推動路燈轉型，優化整體生物環境，提出「全生態照明(Whole-Nature Lighting)」新概念，偕同遠傳電信於「2021年智慧城市展」，展出在桃園市試行的「人因智慧光型控制路燈」，透過監視器偵測道路的輝度並判斷反射率與散射特性，路燈自動消除路面眩光，輸出最適合當下路況的燈光，減少駕駛的眼睛疲勞，增加行車安全。

光寶身為LED路燈的先行者，近年持續突破自我，佈局智慧路燈有成，路燈可蒐集、分析大數據並自動調整光源，提升人們的行車安全，還能穩定動植物的晝夜節律，光寶也推動路燈轉型，優化整體生物環境，並提出「全生態照明(Whole-Nature Lighting)」的新概念，用光打造智慧的下一個里程碑。

光寶科技光林照明事業處總經理金海濤表示，智慧城市旨在提供人們更優質的生活，智慧路燈是不可或缺的元素；相較一般廠商著重路燈硬體開發，光寶提前走向軟體創新，有別於傳統路燈只能單純照明，光寶研發智慧調控技術，運用路燈高密度佈點的特性，追蹤定位、感測環境，平凡路燈發揮多元效益。

此次光寶科偕同遠傳電信展出在桃園市試行的「人因智慧光型控制路燈」，透過監視器偵測道路的輝度並判斷反射率與散射特性，路燈自動消除路面眩光，輸出最適合當下路況的燈光，減少駕駛的眼睛疲勞，增加行車安全。

金海濤認為，光寶的關鍵技術讓路燈不只是單純的硬體公共建設，而是發展智慧城市的核心，更能優化人類、動物、植物等各類生物環境，光寶提出「全生態照明」的新概念，將開發更多提升生活品質的智慧燈具，搶占LED智慧路燈的市場大餅。

除對生活有所助益，光寶的智慧路燈更是環境友善燈具。金海濤指出，許多研究發現，LED路燈的特定波長會吸引螞蟻和昆蟲聚集或影響農作生長，透過光寶的獨到技術濾除特定波長，大幅減少對螞蟻和昆蟲的引誘性，杜絕蟻蟲群聚，也能避免農作物過度執行光合作用，穩定生長週期。

(時報資訊)