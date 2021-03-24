23日美股，是自2020年新冠疫情爆發以來，大波段行情一周年日子。雖然，美國聯準會(FED)重申，離完全復甦尚遠，支持寬鬆政策，但部分投資人還是先出場獲利了結。同時，也傳出美國拜登總統將推出基礎建設計畫，規模更是上看3兆美元。但是，歐洲疫情似乎有擴散趨勢。德國宣佈，將封城時間延長至4月18日。三大指數敵不過新冠疫情，全面收黑。道瓊工業指數跌308.05點或0.94%，收32423.15點。那斯達克指數跌149.85點或1.12%，收13227.70點。標普500指數跌30.07點或0.76%，收3910.52點。

根據統計，2020年新冠疫情元年開始，美股表現就一天不如一天。而到了一年前的3月23日，美股道瓊指數收在18591.93點位置波段新低後，往後的一年至今，就出現一整年大漲牛市行情。期間，道瓊最高也曾漲至33,227.78點附近。

Edward Jones投資業者表示，目前美股上漲，建立在對經濟復甦的樂觀預期上，但漲勢可能不會像過去12個月那樣地強勁，預估美股未來將走緩震盪。

因為，新冠疫情可能又將成為全球股市上漲的主要變數之一。

世界衛生組織（WHO）表示，隨著高傳染性的新變種病毒株持續擴散，全球許多地區的新確診人數正在增加。

由於新確診人數激增，德國3月初本來預定，將全面重啟經濟開放的計劃，現在也生變。23日，德國政府也宣佈，延長封城時間至4月18日，並呼籲民眾在四月復活節假期，應待在家裡5天不要有出行程。

不過，德國最新封城政策中，並未要求關閉所有商店。但復活節日期間，禁止超過兩戶的大型家庭聚會，故不得有超過5人群聚活動。此外，教會也被要求，舉行網路復活節儀式。

除德國外，法國前幾天就因為第三波新冠疫情，而宣布再度封城。同時，這也讓市場懷疑，全球景氣復甦步調將被打亂。

23日，美FED主席鮑爾與財長葉倫在美眾議院聽證。

FED重申，經濟離完成復甦尚遠，故將持續寬鬆政策。不過，景氣回歸正軌力道，會比預估的還要來得更快。

FED補充，2021年通脹率將可能會增加，但不至失控。

至於美國財長也發表類似FED的景氣談話，葉倫表示，新的1.9兆美元紓困方案已開始實施，相信美國經濟將會持續成長，可能在2022年達成充分就業。但是，目前美國經濟就業市場職缺，比新冠疫情之前，要大減約千萬個。

美東時間24日，鮑爾與葉倫將參加美參議院的聽證會。

同時，美國公債殖利率進一步下挫，指標性的10年期，殖利率則在1.64%上下徘徊。

市場也傳出，拜登政府將推出3兆美元基礎建設方案。據悉其中一部分，會把資金投入促進製造業項目，0改善交通系統，擴大網路連接性與減少碳排放汙染。

但是，高盛證券認為，市場大多數都認為3兆美元太高，兩兆美元才是合理的規模。

焦點個股方面，下跌1.17%的特斯拉，成交量達191.7億美元最大。傳出，特斯拉即將公開的電動卡車，與澳洲現行法規不符，未來可能無法在澳洲合法上路。因此，特斯拉呼籲澳洲政府改變現行規定。

成交量最大的第2至第5名均為科技類股，依次為蘋果跌0.69%，亞馬遜漲0.86%，Facebook跌0.99%與微軟漲0.67%。

波音收黑3.97%，該公司22日宣佈，已簽訂一項52.8億美元的貸款協議。

至於休閒旅行相關族群，更是弱勢表態，挪威郵輪公司跌約5%，美國航空與聯合航空均下跌逾4%。至於實體零售業者Gap的跌幅也超過2%。

(時報資訊)