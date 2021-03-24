對健康的人來說，排尿是一件完全不花大腦的事情。如果有一天，感覺頻尿或是尿不出來、疼痛，這時才會體悟，原來能夠順利排尿，就是幸福。一位6旬婦人，大約幾年前，因子宮頸癌開刀與放療，癌症雖獲控制，但是也造成輸尿管狹窄，即使裝入擴張器與傳統支架，仍難逃感染與腎水腫反覆發作。幾個月前，透過三峽恩主公醫院泌尿科裝入新型鎳鈦合金支架，至今已超過半年，不但未再發生感染，患者尿路暢通，也降低了不適感。

●子宮頸癌預後雖佳 腎水腫後遺症卻極度擾人

恩主公醫院副院長、泌尿科主任王炯珵表示，以子宮頸癌患者來說，經治療後的5年存活率超過90%，是預後較長的癌種。但是根據美國梅約診所的統計，超過2成的患者會造成因開刀或放療造成輸尿管狹窄而引發腎水腫，不但影響腎功能，還會因反覆發炎、頻尿或疼痛，嚴重影響患者生活品質。醫師多會建議這類患者植入輸尿管支架。

王炯珵副院長指出，放置輸尿管支架是解決子宮頸癌治療後造成輸尿管狹窄最有效且 最簡單的方法。(圖/梁惠明攝)

●新型支架具生物不相容性 改善傳統支架不耐久缺點

王醫師指出，傳統支架雖有助排尿通暢，但使用期限較短，大約3個月左右就必須置換，否則恐另造成結石或感染。

為解決各種複雜性尿路狹窄手術病人反覆就醫的困擾，恩主公醫院最新引進長期性支架，材質是鎳鈦合金，較傳統材質更顯輕薄，同時具有「可自我膨脹」特性，植入輸尿管後，病人幾乎沒有異物感，可降低對尿路的刺激，減少頻尿感。

王醫師強調，由於支架材質具有生物不相容性，細菌不易滋生，不會卡尿藏汙、不易結石，因此與傳統支架大約3個月就須置換的使用期限相比，新材質支架至少可使用3年，也減輕病人重複回診與住院的負擔。這是國內最先進解決尿路狹窄的微創技術，不過目前健保並未給付。

(中時新聞網)