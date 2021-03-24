美中高層對話具建設性，大陸國關學者袁鵬：外界不要只關注火爆開場。（示意圖，達志影像）

中國現代國際關係研究院院長袁鵬。（中國現代國際關係研究院官網）

3月18至19日，在美國阿拉斯加州安克拉治舉行的美中高層戰略對話成為舉世關注的焦點。中國現代國際關係研究院院長袁鵬表示，外界不要只關心雙方在開場白階段的唇槍舌劍，「通過見面溝通，中美彼此清晰準確展示了各自的政治立場，同時對各自內政、外交和雙邊關係的重大問題進行了坦誠、深入的交流。這些無疑是有意義的。」

美中高層戰略對話之前，袁鵬曾在媒體撰文預測，雖然眼下中美關係面臨窗口期，面臨重回正軌的機遇，但同時要看到，這個窗口期不會太長，窗口也不怎麼寬。這場會議是否有助於中美雙方把握窗口期？這個窗口期還會持續多久？

《澎湃新聞》報導，袁鵬認為，不應該過度解讀此次對話的形式和內容，應該對其進行常態化理解。當下輿論似乎過多地被雙方開場白階段針鋒相對的報導所渲染，這就把這場對話的全面性、建設性意義抵消，或掩蓋了。

袁鵬指出，首先，舉行對話本身體現了中美雙方都有見面溝通的願望，美方發出邀請就說明美方意願甚至更強一些。雙方在第一場對話中爭鋒相對、坦承各自立場之後，在第二場、第三場對話期間有一些深層次的溝通，內政、外交、雙邊關係等等，分歧點、合作點、突破點，應該都涉及了。這從事後雙方對話當事人的介紹中可以看出端倪。

「此外，透過劍拔弩張的開場白看整體對話，雙方在一些比較務實的方面，也表露出了一些積極意向，如關於媒體記者、使領館開放、人文交流等問題。同時，雙方也表達了在許多領域進行進一步對話溝通的希望，包括軍事、執法、網絡、人文等等方面。」袁鵬指出，「在我們最關心、最核心也最敏感的台灣問題上，美方重申了『一個中國』政策，這一點尤其重要。」

袁鵬分析，綜合來看，由於此前雙方都有合理的預期，因此這次對話應該來說也達到了預期目的。包括第一場開場白，彼此非常清晰準確地展示了各自的政治立場，而且是當著全球媒體的面，這其實就是當前中美關係的一種真實寫照。

「中美之間的立場、分歧其實用不著隱藏，話說開了也沒有什麼不妥。」袁鵬認為，美方的做法確實顯得不妥，致使整體氣氛顯得十分緊張。美方作為東道主，沒有必要非在全世界媒體面前「把醜話說到前頭」，美方這麼做，顯然表明拜登政府對國內政治的考量大過中美關係本身，這就顯得誠意不足。來而不往非禮也，中方的反擊也就在情理之中。

袁鵬認為，更重要的是，美方在對話之前有意搞了一系列「小動作」，比如國務卿、防長訪問日韓、美日澳印四方會談，中方對此心知肚明，但不與之一般見識。可是在見面前針對涉港問題對中國相關人員進行制裁，就很不地道了，凸顯拜登團隊和川普政府沒有本質區別。

「因此，上述種種舉動說明美國人在如何發展中美關係的問題上並沒有想透，還是在舊有框架裡打轉。」袁鵬觀察，「不過，相比川普政府後期中美雙方沒有任何交集與來往的情況而言，此次對話延續了中美元首除夕通話之後中美之間積極的外交節奏，這是在各方合理預期內的，總體仍然是建設性的。」

(中時 )