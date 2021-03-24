台、日桌球夫妻檔江宏傑與福原愛（小愛）的4年婚姻亮紅燈，福原愛在日前把母親接回日本，也被外界解讀是離婚心意已決，不過江宏傑帶著一雙兒女、爸媽、姐姐一起為福原愛媽送機，也讓江家形象大增，而福原愛今（24日）則被爆出，她懷第二胎時有一次身體不適，她還耍脾氣說：「想吃媽媽煮的炒青菜」，婆婆立刻打開冰箱、下廚炒出一道媳婦愛吃的菜。

福原愛日前傳出在台灣受到江宏傑和江家冷暴力，讓她身心俱疲，根據《鏡週刊》報導，福原愛懷第二胎時，婆婆叮嚀她好好休息、不要太疲勞，而福原愛有次在工作空檔時，身體極度不舒服，整個人癱在沙發上休息、動也不動，就算經紀人提醒小愛只剩10分鐘就要出門，福原愛則耍脾氣說：「想吃炒青菜，想吃媽媽煮的炒青菜」。

江宏傑、福原愛這段台日婚姻是否能挺住風波，外界都很關注。（圖／本報系資料照片）

婆婆在旁聽了，立刻打開冰箱、找青菜，並在短短3分鐘內炒出一道媳婦愛吃的菜，這與日前傳出，婆婆脫口稱呼福原愛是「金雞母」，實在相差甚遠。而福原愛過去就曾透露，她都稱呼江宏傑為「珍珍姐」，福原愛和婆婆還曾在早上6點就一起到菜市場買菜，婆媳倆感情就像親母女。

其實在福原愛去年所寫的自傳中，她則是提到，婚前已和江宏傑討論，未來可能不住日本，已做好要在異鄉生活的挑戰，當時福原愛的勇敢備受外界讚賞，如今江宏傑與福原愛的婚變風波卻一發不可收拾，也讓外界不勝唏噓。

(中時新聞網)