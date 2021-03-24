美股周二全面下挫，台股盤前傳出英特爾將興建兩座晶圓廠，衝擊台積電今(24日)股價開盤重挫23元，以571元開出，跌破季線，來到近2個多月來的新低，集中市場加權股價指數開盤也以15994.96點開出，失守16000點。

英特爾新任執行長傑辛格（Pat Gelsinger）宣布將在亞利桑納興建兩座晶圓廠，並將開展代工業務，未來設計、製造及代工將一手包，根據傑辛格的說法，英特爾此次來勢洶洶，不只原有的晶片設計、製造等業務持續進行，未來將投入代工業，向外尋求訂單與合作，此舉預料將大大衝擊台積電與三星。

由於市場擔心美國總統拜登1.9兆美元紓困案以及外傳將推出3兆美元的新經濟振興方案所需支出可能以加稅來因應，加以疫情未受到控制影響經濟復甦進度，美股4大指數周二全面下跌，道瓊工業指數收盤下跌308.05點，收在32423.15點，以科技股為主的那斯達克指數終場下挫149.84點，收在13227.70點，標準普爾500指數收盤下跌30.07點，收在3910.52點，費城半導體指數收盤下挫83.34點，收在2994.21點。

台股23日開高走低，終場收在16177.59點，下跌11.63點，自營商賣超30.88億元，投信買超4.64億元，外資及陸資賣超53.95億元，三大法人合計賣超80.19億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，目前台股行情沒有往上創高的條件，台股應該繼續上沖下洗，值得注意的是，昨日股價跌停的家數變多，甚至不乏之前漲勢狂飆的個股。法人建議，可多留意傳產部分有政策扶持的綠能產業，尤其是太陽能族群，而造紙、航運族群也有漲價題材，另外，沈寂一年多的金融股，在殖利率保護下也可注意。

(中時新聞網)