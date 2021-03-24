【愛傳媒LinBay 好油專欄】台灣水果明明世界第一，又甜最好吃，台灣農業技術領先全球，其他國家都愛來偷技術，這年代還活在這種假象裡面的人還真不少，我們還是先好好面對現實，才會有進步。

最近當然有很多的大內外宣，也有很多不堪的內幕，但我都不想講，以免人家又說我整天只會扯後腿打擊自己人。

前陣子有人投書鳳梨日本的情況，其實還講的非常含蓄，今天又有人投書鳳梨新加坡的情況，這就比較真實了。

台灣金鑽鳳梨今年剛到新加坡開賣的時候，一顆在架上賣6.8塊新幣，許多NTUC都可以看到，但才一天左右的時間就降到2.95新幣，為什麼降那麼快？

簡單來說就是貨有問題。

通常去這種遠程的金鑽鳳梨的問題是寒傷chill injury，就是果子切開，果心外圍出現褐色果肉，這種問題是金鑽最大的問題，也是導致為什麼金鑽都以香港、中國大陸為主要的出口地點的原因，因為運程短寒傷的狀況不多。

但新加坡跟日本因為運程長，這種狀況較常出現，也影響消費者的信心。而除了寒傷以外，竟然還有brix8的果，以一般的金鑽標準來說，真的相當生。

金鑽鳳梨是底部最甜，靠近冠芽的地方最不甜，在正常的情況大概會有3左右的差距，如果不正常就會有6以上。

低標的情況底部也要有14以上，我自己出的要求是17，有時候在19以上也都有可能。連11我都覺得沒什麼味道了，那種只有8的我也不知道是多糟了。

銷日鳳梨不是都有產銷履歷，而且也不是都沒問題，只是大家沒有講破而已。

重點不在產銷履歷，而在於田間的管理跟包裝場的分裝，能適合做遠程的貨本來就沒那麼多，現在硬出了那麼多，當然會有問題產生，如果要經營遠程的市場，還是快點換品種比較實際。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)