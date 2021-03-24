【愛傳媒葉毓蘭專欄】陸委會主委邱太三是我二十多年來的好友，這些年來不論他是陸委會副主委、立法委員、桃園市副市長，或法務部長，對我多有指導協助，對我的諍言也能察納。

解嚴之後，兩岸人民來往日益密切，從1990年的金門協議，到2009年兩岸共同打擊犯罪協議，讓兩岸在司法互助得以有了跨維度的效率提升，有效保障了兩岸人民生命財產安全。

但去年起我們受疫情影響，很多兩岸間的事務都延宕甚至停擺，除了人民間的來往、學術上的交流，甚至是兩岸共打也幾乎如同虛設，導致了我們有很多案件都因為指訴、事證等的不足而無法立案、起訴。

兩岸的執法人員憎惡犯罪的正義感都是相同的，司法跟學術合作應該不應該因為政治因素而受牽累，我希望邱主委「循序漸進」的政策原則裡，也有輕重緩急，可以將兩岸共打的恢復列為優先事項，讓這些犯罪可以不因為事證、人物的不足而逍遙法外。

我國目前逐漸放寬外國人士商務入台的檢疫限制，對於中低風險、地風險國家地區等地來台的外國旅客，都有給予縮短檢疫期的優惠，邱主委也預計即將放寬大陸商務人士的檢疫期間，但我還是希望衛福部，外交部、陸委會等單位可以將心比心，在給外國人優惠的同時，也能照顧我們的旅外國人，中、港、澳地區有數以十萬計的台商、台幹等，港澳地區的住民來台只要七天檢疫期，中國大陸地區的限制也即將放寬，但是我由衷希望我國政府也可以在條件同等的前提下，對國人返台也比照辦理，讓他們也能享受到縮短檢疫期之便，讓這些異鄉遊子可以多多回家，看看家人、朋友。

最後我也呼籲邱主委能夠正視大陸籍駐臺記者在兩岸和平交流的重要角色，檢討現行大陸媒體駐台記者銳減的現況，畢竟，邱太三主委希望兩岸情勢能夠春暖花開，頻頻釋出善意，遞出橄欖枝，如果有對岸的的記者將這些善意傳遞回去，也可以化解當前互相僵持對立的尷尬。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)