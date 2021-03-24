AZ疫苗全台醫院開打，新北市長侯友宜24日表示，新北市當初申請16家醫院開打，僅核准4家，經過不斷反映，衛福部終於再核准汐止國泰、輔大醫院、部立台北醫院、三峽恩主公與新北聯醫與新店耕莘，當初向中央的反映沒有錯，他也要衛生局確實回報將清楚，不夠就是不夠，未來如果AZ效果不錯，會有越來越多需求。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市22日開打AZ疫苗，首批核准的亞東、雙和、淡馬、慈濟醫院，目前已接種有239人，目前都無不良反應通報。

陳潤秋說，衛福部已新核准汐止國泰、輔大醫院、部立台北醫院、三峽恩主公與新北聯醫與新店耕莘6家醫院納入接種醫院，原本新北分配到3800劑，今天將可新增2000劑。

侯友宜在防疫會議中指出，當初新北調查有4900多名醫護人員有意願施打，但中央只分配3800劑，這次再添2000劑總共5800劑才達到第一波登記人員數量。

侯友宜說，當時第一次反映沒有錯，他認為話就是要講清楚「不夠就是不夠」，雖然慢了一點，但還是感謝中央，希望第一波趕快保護好第一線醫護人員，雖然外界對AZ有不同聲音，但是現階段最好的防護方式，鼓勵所有醫護人員接種。

侯友宜說，目前有4900人有意願，未來如果AZ效果不錯，大家信心提升，如果需求量又增加，衛生局隨時追蹤，並一定多多向中央反映。

侯友宜說，全球疫情沒有舒緩，美國已經開打疫苗，確診量下降2％，但巴西、印度上升量仍然相當驚人，顯見全球整體疫情要大幅下降，還有一段時間要努力。

侯認為，內部防疫作為不能掉以輕心，疫苗已經開打，可能大家會想要放輕鬆一點，但還是要把基本防疫工作做好，全力以赴。

(中時 )