怎樣才算是人生勝利組？一名網友分享，現在30歲仍舊沒車、沒房、沒女友，月薪只有少少的五萬元，存款只夠付房子的頭期款，感覺要一路工作到退休才能財務自由，讓他忍不住感嘆自己失敗又可悲，引起網友討論，許多人認為這樣並不失敗，基本上取決於原PO是否想揹房貸，如果願意就能買房，其實已經打趴一堆同齡人了，根本不算是失敗。

一名30歲的網友日前在PTT上發文分享，他到現在仍舊沒車沒房，只有一台機車陪伴他，當身邊朋友陸續結婚生子，他卻連女朋友都沒有，每個月努力工作只領到少少的5萬元薪水，目前的存款只夠付房子的頭期款，在沒有富爸爸的前提下，可能要工作到退休才勉強可以財務自由，想到這邊就覺得很可悲。

不少網友看了安慰表示，「不需要跟他人比較，自己活的開心就不會失敗」、「自己過得好就好了，幹嘛要跟別人比」、「對得起自己就不是失敗組」、「收入五萬已經是平均之上了」、「無女友要等到40歲才是負面的狀態」、「你還有頭期款了，至少想買房還可以買」、「五萬打趴一堆文組」。

另也有網友點出關鍵直呼，存款夠付買房的頭期款，這意味著「買不買房只是看你想不想要揹貸款而已」，其實擁有能夠付得出頭期款的存款就在及格線上了，加上有月薪五萬元，可說是贏過許多同年紀的人了，並不算是人生失敗組。

(中時新聞網)