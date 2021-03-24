桌球界金童玉女福原愛、江宏傑結婚4年驚爆婚變，今(24日)周刊報導，福原愛年初在視訊電話中跨海向江宏傑提出離婚，讓男方錯愕又悲痛，又傳女方已找好律師，鐵了心要結束婚姻。日本命理師龍羽老師最近上節目，用塔羅易經占卜算這樁離婚案的發展，她認為此事應該暫時不會成立，未來還有很多驚人未爆彈會一一爆發。

日本命理專家龍羽老師最近上《命運好好玩》談福原愛、江宏傑婚變風波，龍羽老師說，在她這個年代的阿姨都算是看著福原愛長大的，所以對她會有種像是自己小孩或親戚的感覺，當然這次事件福原愛有不對的地方，但因為像是自己的孩子，在她這年紀的民眾反應應該是包容居多，但年輕人對她的觀感就不得而知。

龍羽老師用塔羅易經占卜算福原愛婚變案還有未爆彈。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

根據面相來說，龍羽老師說福原愛個性奔放，因為有臥蠶所以賀爾蒙發達，眼球黑色的地方比白色多很多，表示她是個感情豐富的人，如果有喜歡的人就會勇往直前，又因為下巴圓潤，中年後性慾會比較強，經濟能力好，但要小心沒有經濟能力的男生靠近，基本上就是面相很討喜，男生都會喜歡的類型。

至於江宏傑的面相，龍羽老師說他鼻樑細，注重外貌，但不太重視社交，不喜歡跟人來往，下巴較長屬於四面玲瓏但又以自我為中心，善於依賴別人。再用塔羅易經占卜推測這樁婚變風波之後的演變，龍羽老師表示這個問題她之前在別的節目算過，一事不二卜，當時她抽到的是「地火明夷」，推測此事應該不會成立，「因為他們還有偷偷的秘密的事情很多，所以以後我們會看到未爆彈」，她斷定此事應該「一段時間沒有辦法解決」。

(中時新聞網)