前「信樂團」主唱信（蘇見信），唱紅《死了都要愛》、《天高地厚》等知名歌曲，擄獲不少粉絲的心，不過去年傳出與愛情長跑17年，一度論及婚嫁小9歲的女友WeiWei分手，但日前被拍到和2個辣妹當街左擁右抱，甚至十指緊扣相當親密，似乎已經走出分手傷痛。

根據《鏡週刊》報導，信在參加完百貨公司活動後，在酒精催化下連站都站不穩，全靠著身旁兩名辣妹攙扶著，不過信由於過於高大，身型嬌小的２人為了將他扶牢，身體緊緊將他貼牢不敢鬆懈，整個畫面讓他看起來像是被夾在三明治中的餡料，相當逗趣，而目睹這幕的男性保安人員似乎也看不下去，立刻跑來從旁協助，但過程中，信的雙手不忘與跟辣妹們十指緊扣，雙腳癱軟時更把頭靠在辣妹胯間休息，雖然略顯失態，但夜生活可說是相當精彩。

而一行人緊接著又搭上小黃，從信義區移動抵達東區，到另一家知名夜店，當時信已經茫到連站都站不好，得靠身旁辣妹攙扶並幫他戴上口罩，才得以進場展開精彩的夜生活，不過待不到２小時，又轉戰頂級橘色系列私人招待會所，再待上1個多小時後，他換上另一套衣服又重返夜店繼續狂歡，直到凌晨將3點才返家休息，以他將近半百年紀，一晚還能連玩4攤，體力可說是相當驚人。

信與交往17年的女友WeiWei原傳出今年結婚，甚至準備在台北南港置產買新房，不過去年卻無預警爆出分手，不過兩人並沒有因此撕破臉，不僅一起參加安以軒封肚趴，還傳出去年跨年時，相約去台東看阿妹演唱會，感情昇華為像家人般一樣親密。

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(中時新聞網)