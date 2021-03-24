英特爾於2019年宣布Project Athena筆電創新計畫，其後於全球建立3座開放實驗室（台北、上海、加州佛森），針對該計畫的筆電元件提供支援服務。Project Athena不僅提升OEM的元件選擇流程，同時全盤考量實際工作負載和真實世界（real-world）使用者模式，持續調整與測試，加速開發高階筆記型電腦功能。

Project Athena更於2020年9月催生Intel Evo平台品牌，不僅標示絕佳的筆記型電腦能夠於任何地點完成最重要的工作，更是與生態系合作夥伴緊密合作的象徵；英特爾每年在台灣舉辦大型研討會、研習會議，協助夥伴開發通過第二版Project Athena測試方式驗證和關鍵體驗指標（Key Experience Indicators、KEI）的筆記型電腦，該計畫亦得到業界近百家OEM、ODM、元件製造商及業界智庫的支持。

此外，英特爾團隊長期與Google在Chrome專案上有著密切的合作關係，不僅與產業生態系夥伴合作開發Chrome設計參考平台，更進一步提供OEM與ODM硬體設計與除錯，軟體整合與除錯，效能與功耗最佳化等重要技術服務，而這些服務多是在台灣完成，成就至今日的規模。

再者，英特爾推出獨立式顯示卡Intel Iris Xe MAX，台灣團隊協助OEM與ODM開發相關筆記型電腦產品，合作打造最具開創性的PC產品。因應5G時代亦加碼投資，為OEM筆記型電腦提供整合式5G解決方案。

為加速合作夥伴對於英特爾產品的設計、製造、測試能力，台灣英特爾於2013年即展開Everest Program，旨在協助合作夥伴快速導入、盡早開發以英特爾為運算動力的新世代產品，從中提升ODM夥伴之工程技術能力，成就品質更良好的產品服務。此外，台灣英特爾自2010年起舉辦雲端論壇（Cloud Symposium）至今屆滿十一年，每年嘉惠數百位產業夥伴策略與技術創新。

5G世代，英特爾2016年開始與台灣廠商合作開發「開放式架構5G」，以因應未來的5G網路轉型。未來不僅是開放式架構5G，在5G小基站、邊緣運算與企業專網方面，台灣皆有著非常完整的生態系；英特爾會繼續投資並將關鍵的5G技術與台灣各界夥伴合作，發展相關軟體與硬體產品，並整合出整體解決方案。

面對數位轉型浪潮、雲端和人工智慧、5G與邊緣運算等重大變革，英特爾在台灣數十年走來始終如一，與全球產業生態系攜手前進，共同為產業創造最大價值，持續登峰造極。

(工商 )