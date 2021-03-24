華夏(1305)受惠PVC行情大好，剛性需求至少可以維持到年中，若隨著疫苗開打，陸續解封下經濟活動恢復，甚至有機會延續至下半年，加上2021年需求增幅高於產能增幅，華夏營運動能無虞。

大陸PVC前兩月開工率85%、產量年增加15%，目前整體PVC庫存不高，短期無去化壓力；美國年初庫存回到正常水準，但冰風暴使4大廠皆不可抗力且復工耗時，供應吃緊比去年第三季嚴峻。4月報價大陸CFR(成本加運費)1500美元、印度CFR1700美元、非洲CFR1800美元、中南美2000美元，扣除海運費非洲與中南美洲利潤仍遠高於銷售大陸，華夏看好預期PVC剛性需求延續至下半年，整體來說，2021年需求增幅高於產能增幅。

另外，2020年美國燒鹼價格不佳，產量年減少3%，Braskem預期第一季開工率提升至66%，有助於減緩EDC供應緊張；美國冰風暴造成供應緊張，但已經開始陸續復工，3~4月美國PVC歲修潮且進入旺季，有助於外銷量增加。

華夏受惠全球PVC行情自去年5月起價格一路走高，去年稅後純益達16.34億元，每股獲利2.95元、創下四年新高。

華夏近期PVC開工率已拉高至85%，今年前2月產量年增約15％，累計該前2月營收也達31.55億元，年成長36.5%。

(時報資訊)