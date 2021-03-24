立法院衛環委員會18日處理臨時提案，國民黨與民眾黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，但民進黨團22日在衛環委員會中阻擋調閱小組成立，現場爆發激烈衝突。衛福部部長陳時中22日上節目表示：「假如我們一定比別人貴，你現在反悔也來不及了。」此話一出，讓新黨台北市議員侯漢廷直言，陳總算坦承了自己「買貴」的錯誤，所以開始展現擺爛又不負責任的態度，民進黨也開始帶抹紅風向。

國民黨、民眾黨立委18日提出臨時提案第9案，盼衛環委員會成立疫苗採購調閱專案小組，發揮監督作用。在民進黨立委出席人數不多下，進入記名表決，雙方打成平手，由主席陳玉珍投下贊成票後通過。但陳時中回應，疫苗採購有保密協定，全世界搶購時，有任何疏漏是不好的，並反問「除了滿足好奇心之外，對防疫有什麼幫助？」稱沒有必要特別成立調閱專案小組，雖立院有調閱權，就算通過決議，「我們也不希望成真」。

陳時中22日在政論節目〈鄭知道了〉，針對主持人鄭弘儀提問，若成立調閱小組，對台灣買疫苗有什麼風險？陳回道：「第一，我們說，假如我們一定比別人貴，你現在反悔也來不及了，對不對？你現在說比較貴（的）國家『你不行了』、『你不能再跟他買了』，也不行，契約已經簽了；至於有沒有比較貴，我記得以前大家都在告訴我們『再貴你也要買』，不是嗎？」

針對陳時中的言論，侯漢廷23日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉中痛批，這個態度簡直是擺爛又逃避責任，這個說法換句話說就是：「我就是買貴了！你現在能改變什麼？就滿足你們的好奇心而已！」可見陳已經明白告訴大家：「沒錯，我就是買貴了。」陳已經坦承了這個錯誤，但正因如此全台灣人更要看，衛福部到底在何年、何月、跟誰、多少錢、多少數量所簽訂的合約？大家要看看其中條件是否合理，有沒有什麼「貓膩」。

侯漢廷表示，民進黨現在對大家說，「你就算知道了對防疫也沒有幫助」，但大家知道了卻對「台灣更好」有幫助，因為就能看穿民進黨的無能，光這點就很有幫助。此外，侯強調，人民有知的權利這是最基本的概念，民進黨現在卻開始帶風向說，「國民黨如果知道了是不是要傳給大陸？」這種作法是非常惡劣、不負責任的抹紅行為；何況若國民黨真的這麼做，民進黨大可用《反滲透法》把國民黨的立委都抓起來，但正因毫無證據，民進黨才只能以含沙射影方式抹紅，事實上這兩者根本無關，如果真的合約給別人看一下就買不成疫苗，那只證明了民進黨的無能。

(中時新聞網)