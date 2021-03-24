【現場直播】藍委突襲！立法院衛生環境委員會｜2021.03.23

國民黨立法院黨團，18日在立院衛環委員會突襲通過「疫苗採購調閱小組」提案，22日衛環委員會藍綠甲級動員拚場，雙方戰火一觸即發，會議被迫暫停。今（24）日衛環委員會中，藍綠又吵翻。

民進黨抗議，18日「疫苗採購調閱小組」提案，國民黨沒按照程序，突襲表決僅18秒就通過。對此，國民黨召委陳玉珍反擊，如果只有18秒，「我跟你蘇巧慧姓」，且當天還有其他案子，進度都比這個快，何況民進黨是多數，是自己不出席表決。

國民黨召委陳玉珍。（圖／摘自立法院直播畫面）

民進黨立委蘇巧慧。（圖／摘自立法院直播畫面）

綠營辯稱，「每個委員都馬會跑來跑去」，當天同時還有內政委員會，或因有其他事情才無法參與表決。民進黨立委蘇巧慧也嗆說，「這種顛倒是非的人，我們輸家也不要啦」。

面對綠營頻頻放砲，陳玉珍也硬起來反擊，表示當國會議員還是要有個水準，就按照議事規則，民進黨是國會多數黨，到底在怕什麼？立委沒有認真開會、看資料我也沒辦法，若有意見就提出附議案，吵架不要像小學生。

雙方吵得不可開交，就連國民黨有拿麥克風、民進黨沒有，也成為爭論點之一，衛環委員會也遲遲無法順利進行。

(中時新聞網)