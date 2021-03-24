中國現代國際關係研究院院長袁鵬。（中國現代國際關係研究院官網）

美中高層對話期間，中方講了很多關於美中關係的宏觀性表達，希望借此把美中關係裝在一個比較明確的框架內，反觀美方則更多聚焦具體性的議題。大陸國關學者袁鵬認為，這是因為美國4年一次的總統大選週期所致，中方則保持戰略定力，正確的東西就要堅持。「如果不解決框架性的問題，就事論事往往也談不成事。」

中方未來應如何設定中美關係的未來框架，讓兩國之間有更多的機制性互動出現？《澎湃新聞》報導，中國現代國際關係研究院院長袁鵬直言，「坦率地講，這是我對美國最失望的地方。」川普政府追求美國優先、經濟優先，外交政策比較凌亂可以理解。但拜登政府，團隊裡既有像坎貝爾這樣長期做戰略研究的人物，也有像布林肯、蘇利文這樣善於從大勢思考問題的政治人物。

袁鵬表示，按道理來講，他們應該跳出一般的事務性思維，去為中美關係下一個10年或者更長時間的發展勾勒一個更大的框架。「然而，從目前來看，他們仍然沒有跳出美國政治週期——就是4年為界，不太願意思考長遠問題，所以總是就事論事。」

袁鵬認為，中美關係到了今天這般地步，很多事情不是就事論事就可以解決的。比如涉疆、涉港問題，它不僅跟中國內政相關，也與雙方之間對同一個問題的不同理解相關，和雙方在重大問題上的溝通相關，因此，美方不解決認識論、方法論層面的問題，不解決框架性的問題，就事論事往往也談不成事。

「中方談框架、談格局、談架構，不是在浪費時間，而是為解決問題奠定比較好的認知基礎，否則的話缺乏對話基礎，什麼問題也解決不了。」袁鵬指出，「然而，美國政治人物往往就跳不出這樣一個怪圈，四年的政治週期使得他們有一種急於求成的心態，或者說他們被國內政治因素過度牽扯。」

袁鵬表示，由於現在美國國內政治高度分裂，所以這種情況更為嚴重，導致的結果就是美方既想有所對話，又欲言又止，既想設定框架，又迫不及待處理一些具體問題，如此一來，其結果總是不太好的。

「至於中方這邊，我覺得我們一直還是保持戰略定力，對中美關係始終保持著登高望遠、立足長遠的態度。」袁鵬指出，中方提出中美應超越歷史，構建「新型大國關係」，當時歐巴馬是有感知的，拜登本人當時也是頗為認可。「後來由於美國內政治局勢的變化以及種種偶然因素影響，美方又全面後撤。不過，無論如何，不能因為美國人後撤，我們也後撤，正確的東西我們就要堅持。」

袁鵬表示，無論是習近平主席在同拜登總統的通話中，還是楊潔篪主任在此次對話期間，都還是強調中美要「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏」。「因為這些原則或精神符合中美關係的實際，理性且中性，經得起實踐的檢驗。既然沒錯，雙方何必另起爐灶呢？完全可以在此框架內充實內涵、發展完善。」

袁鵬強調，「畢竟，類似戰略競爭、競合關係等提法，都不足以概括如此複雜的中美關係，更沒有提出解決問題的思路或辦法。」

此外，美中高層對話期間，美中兩國展現出當下最大的利益交匯點是在哪些問題上？最主要的分歧又是哪些？大陸國關學者袁鵬表示，美方公開干涉人權、涉港、涉疆、涉台等中國內政問題，而中方對此不可能絲毫退讓；但是在疫情防控、經濟復甦、核不擴散、氣候變化等方面，都離不開中美之間的合作。

《澎湃新聞》報導，中國現代國際關係研究院院長袁鵬表示，中美雙方的重大分歧與利益交匯點在此次對話期間都袒露出來了。美方在人權、涉港、涉疆、涉台等中國內政問題上公開採取干涉行動，而中方在這方面是不可能有絲毫退讓的。其次，在美國跟它的盟友關係問題上，美國單方面袒護其盟友利益，似乎自己是盟友的代言人一般，中方對此表達了自己的看法：美方把第三方因素凌駕於雙邊關係之上的做法有點過了。

袁鵬指出，在這次對話中，儘管雙方把分歧點和各自的立場都呈現出來了，但話說完之後日子還要繼續過，雙方之間仍然有共同利益與合作需要。

袁鵬表示，首先，拜登政府在解決國內政治議程，無論是在疫情防控方面，還是在經濟復甦方面，都離不開與中國的合作。其次，在國際重大問題上，如核不擴散、氣候變化等方面，美國也離不開中國。再次，新一輪國際秩序的重塑或重構，無論怎樣都離不開中美之間的合作。

(中時 )