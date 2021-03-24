「零負評女神」林依晨2014年與交往2年的圈外男友林于超結婚，為了懷孕調養身體，2019年暫時放下工作不拍戲，但肚皮始終沒有動靜。近日她出席活動接受聯訪，被問到婚姻問題，30秒內就摸了4次鼻子，被部分網友質疑事有蹊蹺。

林依晨31歲喜嫁經營潛水產品的富二代林于超，結婚7年常被關心懷孕計劃，最近她現身按摩椅活動，再度被媒體包圍問起婚姻、孕事，林依晨有點無奈地表示：「這個東西不是說努力或不努力，該試的都試了，任何你想得到的方式都試了」間接承認人工試管也有嘗試，只不過還沒傳出好消息；被問到人生有沒有一定要當媽媽，她嚴肅的說：「這會是我滿重要的旅程，我比較謹慎對待」。

由於丈夫經商時常不在台灣，造成夫妻倆長年分隔兩地，好不容易今年過年老公從美國返台，但下個月又要飛回去，林依晨不免感嘆：「覺得很快就過去了」被問到會不會不習慣老公常常不在身邊？她苦笑回應：「我們已經9年了，也該習慣，只是現在要隔離，時間拉長，變成至少4個月才能見一次」林依晨認為，婚姻中最重要的就是為彼此著想，希望對方能快樂，所以結婚這麼多年以來，兩人從來沒有起爭執，「生活中累積足夠默契、同理心不至於太難，當初選擇這個人，就因為跟他共同生活很舒服，我們會盡量找時間相處」。

只不過，有網友發現林依晨在受訪時，特別是談及婚姻關係時，短短30秒就摸了4次鼻子，在心理學上被歸類有可能說謊，引發部分網友揣測婚姻是否出現問題，「摸鼻子、晃頭、抖肩，都暗示說謊，聲音可以撒謊，身體不會」、「感覺她的婚姻有很重的疏離感」但不少網友則駁斥該說法，「摸鼻子是因為尷尬，尷尬只是說謊反應的一部份，所以摸鼻子不能等於說謊」、「人家其實是鼻子癢不行嗎？」

林依晨3年吃老本終上工 曝遠距離婚姻「做人計畫」

(中時新聞網)