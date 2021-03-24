不少人下廚洗菜時，難免會洗到菜蟲或蝸牛，但你有遇過螢火蟲嗎？日前有一名網友至超市買菠菜，沒想到回家清洗時，發現菠菜裡竟出現光點，讓他驚覺不對勁，仔細一看才發現，菜上竟有一隻「螢火蟲」，照片曝光後讓2.2萬人羨慕，直呼「種植地的水質一定很乾淨」。

菠菜裡面竟躲著一隻螢火蟲，而且尾部還一閃一閃的發光。(圖翻攝自/我愛全聯-好物老實説)

一名網友在臉書粉專《我愛全聯-好物老實説》表示，日前她至全聯買菠菜，清洗時發現菜裡躲著一隻蟲，而且還在發光，隨即將菜翻開來看，發現裡面竟躲了一隻「螢火蟲」，讓她驚呼不已，馬上將畫面拍下並分享至網路，寫下「買菠菜送螢火蟲的機率大概是多少？」。

不少網友回應「會發光的菠菜」、「代表種蔬菜的地方環境很好」、「我之前是買茼蒿，送四到五隻的蝸牛」、「螢火蟲要在水質、環境乾淨的地方生活，這青菜很棒」、「太有趣了！生平第一次看到螢火蟲在菠菜上」、「因為菠菜不是十字花科，所以沒有甜味，蟲蟲不愛，因此不太需要使用農藥，小『火金姑』應該也是因為這樣，得到一個不錯的環境」。

還有人開玩笑說要養螢火蟲，不過原PO表示，「不管遇到菜蟲、蝸牛、螢火蟲，還是其他的蟲在你的菜裡跟著你回家，都代表你買到的菜是好吃的，也同時代表你有跟我一樣的幸運買到好的菜」，由於螢火蟲屬於大自然，而且也非常不好飼養，因此當下發現後，她拍完照就讓螢火蟲回歸大自然。

螢科為鞘翅目裡的一科，該科全球多達2千多種，俗稱螢火蟲，台語唸做火金姑，螢火蟲幼蟲屬於肉食性，以小型蝸牛、蛞蝓、蚯蚓為主，水生螢火蟲幼蟲則吃貝螺，而螢火蟲發光主要是為了求偶，有些種類發光頻率為一閃一閃的，有的則是持續性發光，信號的節奏與長度因品種而異。

(中時新聞網)