國防部長邱國正剛上任滿一個月，即將調整高階將領人事布局，拔擢國防大學教育長羅籝洋少將升任部長政務辦公室主任佔中將缺，將在7月1日晉升。另外副參謀總長丘樹華中將將在4月1日屆退，將由海軍副司令梅家樹中將接任。另外較為特殊的安排是，在黑鷹直升機失事中生還的國防大學副校長黃佑民中將，將重掌後次室次長。

梅家樹是海軍官校74年班畢業，曾擔任過前國防部長高廣圻政務辦公室主任一職，當年晉升時是國內最年輕的中將。梅家樹堪稱海軍的危機處理專家，2016年雄3飛彈誤射，時任海軍司令部參謀長梅家樹，親上火線說明，同年海軍陸戰隊發生憲兵虐死小白狗事件，他出面坦承動保教育確實有疏失，鞠躬致歉。

2017年慶富獵雷艦案，也是梅家樹出面代表國軍對外發言。此次海軍爆發感染新冠肺炎，梅家樹也是首位出來鞠躬道歉的軍官。

一度傳出可能接任軍情局長的前部長嚴德發的政務辦公室主任王紹華中將，將接任國防大學副校長。

海軍副司令一職則由艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將接任，海軍司令部參謀長敖以智接任艦指揮部指揮官，至於海軍參謀長一職，則由聯四後勤參謀室次長蔣正國中將接任。

令人矚目的政戰將領，具有情報專才的陸軍司令部政戰副主任趙代川少將屆齡退伍；副主任競爭相當激烈，傳出將由國防大學政戰主任文天佑少將接任；國防大學主任一職由陸軍第10軍團政戰主任莊惠安接任；陸勤部政戰主任辜麗都少將，則是接任10軍團主任；憲兵指揮部政戰主任余熙明則接陸勤部政戰主任。憲指部主任一職，則由政戰局保防安全處長詹國義接任。

(中時新聞網)