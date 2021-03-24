歐洲第三波疫情告急，市場擔心影響經濟前景，周二美股表現不優，四大指數齊跌，跌幅介於0.76%~2.71%，台積電、聯電、日月光ADR全面下跌。台股周二開高走高終場卻漲幅回吐收黑，外資進入第三天賣超，即使有經濟面的優勢當靠山，投資人依然保守應對，今日4月台指期開盤下跌100點，為16019點，金融期及電子期聯袂開低。台股開盤為15994.96點，跌182.63點。半導體、航運類股賣壓沈重，汽車、生醫股相對抗跌。

台積電(2330)跳空下跌3%，面臨570元保衛戰，長榮(2603)、鴻海(2317)、聯電(2303)、國巨(2327)等承受賣壓。面板雙虎上漲抗跌，富邦金(2881)收購日盛金達陣，逆勢走揚回到55元之上。

台股周二帶量開高震盪收低，加上外資持續賣超與美股走跌，種種不利因子聚集，短線上整理機會恐將大增，影響多頭進攻，指數先在16000點上下300點間震盪，短線類股輪動快速，不宜躁進。

台股短線動盪，群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，在基本面改善、資金仍充沛之下，風險性資產待調整後仍有望重拾上行動能，台股表現亦不看淡。

(時報資訊)