全球數位監控解決方案廠—晶睿通訊(3454)於2021年智慧城市展以「影像大數據x智慧安防」主題，展出車牌辨識、車載、校園，以及與台達電(2308)合作之智慧燈桿等智慧城市解決方案。

此次晶睿通訊展覽重點包括：智慧城市解決方案、智慧交通解決方案、智慧車載解決方案及資安防護，其中智慧城市解決方案聚焦人工智慧的人車影像辨識與數據分析，結合車牌辨識、人臉辨識與門禁系統解決方案；在智慧交通解決方案部分，為提升現行人工進行交通轉向調查，晶睿通訊以AI超廣角智慧2攝影機透過深度學習技術，偵測交岔路口流量、輕鬆辨識不同車種、車輛轉向軌跡，解決交通壅塞與路口安全。

在智慧車載解決方案部分，除了專業車載攝影機，晶睿此次展出採用國際開放安防聯盟(Open Security & Safety Alliance, OSSA)的AI-box邊緣運算裝置，透過開放平台下載應用程式(App)，進行列車集電弓偵測，可快速擴充並升級既有車載系統至AIoT智慧安防系統；至於資安防護則是提供從前端攝影機到後端軟體主動式資安防護。

晶睿通訊也展出與台達合作的智慧燈桿解決方案，以智慧城市管理平台在智慧燈桿上結合智能監控、照明、微型氣象站、電動汽車充電樁展現全方位的智慧城市應用。

晶睿通訊品牌事業群執行副總經理顧中威表示，晶睿通訊對於資訊安全以及智慧安防應用推廣不遺餘力，從共同和台灣安防設備服務協會參與工業局物聯網資安認證制定到進行產品輔導認證，我們更看好台灣安防產業在具備資安能量下，推升智慧城市扮演更重要的創新角色。

受到全球新冠肺炎疫情影響，晶睿通訊109年合併營收為55.44億元，年減15.65%，稅後盈餘為2.5億元，年減8.76%，每股盈餘為2.9元，今年前2月合併營收為8.06億元，年減18.54%。

(時報資訊)