受英特爾（Intel）要設晶圓代工廠的消息影響，台股加權指數24日開低在15,994.96點，大跌182.63點，台積電（2330）開在571元，大跌23元，惟傳產的生技、汽車、觀光、紡織等類股奮力向上拉抬，大盤指數跌幅收歛，縮小至下跌77點。

市場擔憂歐洲第三波疫情以及可能的加稅計畫，美股23日全面走跌，四大指數收盤，道瓊工業下跌0.94％、S&P 500收低0.76％、那斯達克下挫1.12％、費城半導體大跌2.71％。

五大科技股漲跌互見，以亞馬遜上漲0.86％、微軟收高0.67％，表現較佳。半導體跌勢較重，美光大跌6.44％。

Intel將斥鉅資在美國、歐洲建立晶圓代工業務，與台積電直接競爭，台積電ADR股價下跌1.95％、盤後續跌2.99％。

大型本土投顧指出，進入3月份後，大盤波動幅度明顯變小，呈現狹幅區間整理。所幸目前指數仍在中長期均線之上，多頭架構並未受到破壞。追價意願為觀盤重點，成交值不宜萎縮，盤面上個股強弱分明輪動快速，操作切忌追高殺低。

儘管第一季快結束，法人作帳卻意興闌珊，只看到投信零星點火，市場焦點集中年報數字以及配息狀況，勢必影響短線股價走勢。緊接著，3月營收和季報即將登場，選股回歸業績，可逢低布局有展望公司。

(工商 )