第30屆時報金犢獎以【牛氣沖天，犢當一面】為今年活動主軸，時逢三十載，金犢獎執委會今年依舊熱情不減，走入校園進行巡迴分享說明會，

自今年3月10日起，台灣地區有35場校園分享會, 其中已進行的場次包括了明志科技大學、佛光大學、臺南高商、環球科技大學、泰北高中、鬥六家商、醒吾科技大學、元智大學、虎尾科技大學、南台科技大學、景文高中、臺北海洋科技大學、健行科技大學、文化大學、台灣藝術大學、德明財經科技大學、朝陽科技大學，未來也將安排大明高中、修平科技大學、亞洲大學、清華大學、龍華科技大學、南華大學、中國科技大學、玄奘大學、銘傳大學、嶺東科技大學、台南應用科技大學、復興商工、基隆商工、正修科技大學、臺中科技大學、樹德科技大學、輔仁大學。

佛光大學。(圖/時報獎執委會提供)

分享會上主辦單位說明今年參賽辦法，策略單要點解讀，解析金犢獎歷年得獎作品，同學們專注聽講、踴躍提問，對金犢獎充滿衝勁及信心，今年分享會特別邀請了第29屆時報金犢獎獲獎同學一起「回娘家」，上臺分享創作的心路歷程，由同學的觀點看金犢，如何從數千件作品中脫穎而出，以及在競賽過程中學習到的種種事宜，同時也激起今年的參賽者勇奪金獎的信心。

針對金犢三十週年，分享會上推出「群星共創賀金犢」，與富有創意及想像力的同學攜手共賀金犢獎，在便利貼上揮灑創意，畫出對時報金犢獎獨一無二的祝福，最終將集結全台所有同學的作品，在頒獎典禮上拼貼成圖元風的大型視覺展示，象徵三十年來的祝福與成就。

同學祝賀金犢30生日快樂創意作品。(圖/時報獎執委會提供)

校園巡迴分享會當中【與大師面對面】，特別邀請了業界知名大師偉門智偉首席創意長常一飛、奧美廣告創意總監吳至倫、BBDO黃禾廣告營運董事何清輝、陸陸參陸創意總經理紀淵字、春樹科技執行創意總監彭定國、只要有人社群顧問執行長陳思傑，至各校演講分享創意心法，也為學子們對於創作上的提問解惑。

第三十屆時報金犢獎春季初賽收件截止期為5月15日，秋季初賽收件截止期為10月10日，策略單有「保生大帝文創設計獎」、「旺旺孝親三字經公益廣告設計獎」、「掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎」、「崑崙關設計獎」，其餘題目陸續推出當中。

環球科大。(圖/時報獎執委會提供)

泰北高中。(圖/時報獎執委會提供)

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(中時新聞網)