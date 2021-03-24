死亡公車？ 淡水公車玻璃全碎光繼續開 乘客聽碎裂聲嚇壞（翻攝臉書社團《爆料公社》）

新北市淡水區昨（23日）晚間，一輛紅27由淡水捷運站駛往淡江大學，疑似因行車過程公車右側擦撞牆壁，導致其中一塊車窗玻璃碎裂，未料駕駛卻未做緊急處置，不顧乘客安危逕自行駛，如同乘坐死亡列車的畫面曝光後，引起網友譁然。

一位女網友23日在不公開臉書社團《爆料公社》發文，內文控訴，她晚間所乘坐的紅27路線公車發生誇張意外，司機疑似駕駛不慎，導致車體右側受擦撞後，其中一片玻璃化成碎片噴飛滿地，右側座椅上滿是尖銳的玻璃碎片。

透過影片中可見，車上還有不少乘客，其中坐在右側座位上的乘客則緊急從搖搖欲墜的大片玻璃窗旁逃離到左側，但公車卻仍持續行進中，同時還可聽見其他片玻璃慢慢碎裂的聲音，場面相當驚悚，甚至破裂的玻璃缺口之大，可清楚見到路旁店家與路人。

女網友控訴，「司機行駛中刮到東西沒停車，還直直開到底站，玻璃從中間連環破到後面，狂往乘客這邊噴」，據了解，司機在第一片車窗破裂後並未處置，也未調整行車方式，導致右側車體因受力不均，造成玻璃連環破裂，四散在車內，並一路駛往終點站。

影片曝光後，不少網友痛批，「確定不是拍電影？」、「靠窗的人有沒有怎麽樣，超危險的」；也有部分網友提出質疑，詢問原PO在當下是否有向司機反映？對此，原PO則回應，當時她坐在公車最後面，車內情況非常驚恐，她並不曉得前方乘客是否有告知司機。

(中時新聞網)