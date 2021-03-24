國內機車龍頭光陽KYMCO，日前宣布推出第三代IONEX，除了一口氣發表四款站目標，在2021年智慧城市展上，光陽也再度預告，將與高雄捷運合作，設置「IONEX ATR電動二輪車自助租賃站」，最快五月，將於高雄捷運青埔站開始營運，為高雄市民解決每日出行「最後一哩路」的問題。

為期四天(3月23日-3月26日)的2021年智慧城市展，特別重視智慧交通的高雄市長陳其邁也特地北上參加，會後，特別造訪KYMCO光陽攤位，在KYMCO董事長柯勝峯親自介紹下，對於電動車也展現高度興趣的陳其邁，當場也體驗了光陽最新推出的Ionex 3.0 全新能源換電服務！

在KYMCO柯勝峯董事長介紹下，高雄市長陳其邁親自體驗Ionex 3.0換電服務。(圖/KYMCO提供)

時間回到2018年的東京車展上，當時的光陽發表了第一代IONEX，首次釋出品牌電動車的雛形概念；隔年，光陽在米蘭車展上曝光第二代IONEX車能網，第一次告訴大眾，IONEX最重要的商業模式運作；而今年度第三代的IONEX，確實將所有東西完善，利用四台新車的發表，加上換電站和經銷體系的完整佈局，不僅破除過去大眾對於品牌電動車的疑慮，同時也呼應了光陽在電動車的發展上，如同其近一甲子在燃油車上的發展，一步一腳印、穩紮穩打的在進行。

自2019年起，光陽就攜手和雲i-Rent，推出「隨租隨還」共享服務，這次選定高雄市政府進行合作，除了因為光陽本身作為高雄在地品牌之外，最重要的，就是由於高雄在地的捷運使用率過低，看準大眾對於機車的使用有大量需求，因此，比照過去U-Bike模式，在高雄捷運沿線設置IONEX ATR電動車自助租賃站，不僅有機會可以銜接搭乘捷運後的移動，擴大高雄捷運的影響力，同時，也響應了政府向來力推的降低空污排放政策。

KYMCO首創的Ionex「便利換電站」既能自家換電又利他，以具體行動號召全民一齊挺綠能。(圖/KYMCO提供)

光陽預告了五月正式啟動的IONEX ATR服務，首波將從高雄捷運青埔站開跑，預計將投入Nice 100 EV，光陽董事長柯勝峯談到這個合作時，就表示推動ATR電動二輪車自助租賃服務，落實先前光陽所提出的概念，是當之務急的，「我們也承諾高雄市，身為在地企業，積極參與打造高雄成為智慧城市的目標，光陽絕對不會缺席。」柯勝峯斬釘截鐵地說。

自23日起一連四天，KYMCO在2021智慧城市展中盛大展出令人耳目一新的Ionex 3.0革命性電動機車解決方案。(圖/KYMCO提供)

在這次的展覽中，光陽還與全球共享巨擘Grab合作的電動機車，及台灣知名共享業者iRent，首度連袂展出，尤其，光陽與Grab兩強的聯手，早在先前的第二代IONEX中所提到「車能網商業版四大套裝」的發展，就已經獲得不錯的成效，對於國內新南向政策的展延，算是一大成績；而光陽本次利用與Grab的合作、IONEX平台、高雄捷運ATR等案例，積極展現出品牌除了與私人企業的合作外，也同時主動聯手地方政府，一同達到降低城市排放、提供智慧出行可能，完整實現智慧城市的願景。

柯勝峯董事長說:「光陽推動全球首創的Ionex ATR電動二輪車自助租賃服務，具體落實Ionex車能網商業版四大套裝方案中的『大眾運輸套裝方案』，光陽要做的是電動機車界的『Game Changer』，成為引領電動車未來發展的全球機車品牌！」

(中時新聞網)