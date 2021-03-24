微星(2377)法說會後，亞系外資出具報告給予「買進」評等，目標價200元。微星對今年展望的三個重點：一、上半年受惠WFH及挖礦，訂單強勁。二、轉嫁零件成本升高，毛利率將更勝去年。三、今年三大產品線出貨成長雙位數以上，顯示器期待更高的成長。

微星去年的產品組合：System(NB、PC、螢幕)比重約43%，Components(主機板、顯卡、周邊卡)比重約53%，EPS/IPS/ACS(主要為消費產品)比重約4%。

至於營收分布方面，2020年營收比重分布北美地區比重約30%(主要成長因大型通路展開)，歐洲地區比重約37%，亞太地區比重約33%(以中國、韓國、日本、台灣、東南亞成長較高)。

外資指出，雖然微星表示仍有零組件缺料的問題，但預估今年Q1和Q2的出貨季增仍可望維持正成長。在ASP方面，微星在美國和歐洲擴大通路銷售，並有強大需求支撐，因此預估ASP將呈向上走高。

下半年，目前的能見度較低，但外資預估電競硬體的供給仍尚無法滿足終端需求，估微星全年營收年增近3成。

(時報資訊)