中國現代國際關係研究院院長袁鵬。（中國現代國際關係研究院官網）

美國國務卿布林肯本週赴歐洲訪問，和美國的傳統盟友以及北約國家互動，重點之一就是商討如何應對中國，中國對此應該如何回應？大陸國關學者袁鵬認為，歐洲國家如果把自己的命運都寄託在美國這個籃子裡，最後只會傷害自己的利益；而中歐關係正處在歷史上比較好的時期，中方不應自亂陣腳。

《澎湃新聞》報導，中國現代國際關係研究院院長袁鵬表示，美國想象中的盟友體系仍然是四年前，甚至八年前的模樣，美國沒有想到其盟友體系已經出現了裂痕。美國的盟友們已經在特朗普的四年任期後清醒地意識到，把自己的命運寄託在美國這一個籃子裡，最後只會傷害自己的利益，因為沒有人可以保證四年後不會再來一個川普。

「美國的盟友們一方面繼續珍視其與美國之間在價值觀、意識形態、民主人權方面的共性和傳統關係，同時也在思考自己如何保持一定的戰略自主性。」袁鵬觀察，「這方面歐洲國家，尤其是法國和德國表現得最為明顯，這表現在法德對華政策上既服務於美歐同盟的共同需求，同時又服務於有別於美國的自身需求，比如在經貿利益、多邊主義上。」

「儘管美歐在民主人權、涉疆、涉港問題上步調一致，但在經貿問題、多邊主義、氣候變化等全球性問題上，歐洲人會有其獨立的看法。」袁鵬認為，所以對於美歐關係的發展，中方應該保持關注，同時也要充滿自信，用超越中美關係的框架去看待中國同其他國家的關係，並不為所動地堅持自身原則。

袁鵬表示，對於中歐關係，要認識到中歐關係正處在歷史上比較好時期的這一基本事實，不要因為一時一事，不要因為美歐重新走近就喪失對於大勢的基本判斷。

此外，在美中高層對話期間，雙方都凸顯國內發展的重要性。袁鵬直言，要解決國內問題，中美誰也離不開誰。

袁鵬指出，美方的優先事項是控制疫情、復甦經濟、重塑團結，服務國內發展，拜登講得很清楚，故其修補盟友關係、處理中美關係都是為了服務國內。中國發展中美關係講到底也是為了國內發展，我們的「十四五」規畫剛剛啟動，2035年遠景目標綱要正在路上，這些才是中方的優先事項。

「要解決國內問題，中美誰也離不開誰，假使美方希望以犧牲中國的利益為代價去解決美國國內問題，只能是一廂情願或一種幻想。」袁鵬直言，中方不可能白白被犧牲，所以中方只有鬥爭，而鬥爭的結果就是美國既犧牲了中美關係，也沒有解決自身的國內問題。這一點在過去四年已經被川普的政策所驗證。

袁鵬呼籲，「實際上，雙方解決各自國內問題的最佳路徑就是把中美關係本身修復好。從目前來看，川普的極限施壓這條路沒有得逞，拜登拉攏盟友對付中國的做法其實也是在捨近求遠。」

袁鵬表示，美中高層對話中，體現出美國民主黨人仍然熱衷於談「民主與人權」，把民主與人權問題上抬到一個自己認為「恰當」的位置上。儘管民主議題是民主黨的強項，也是拜登政府認為讓美國「重新回歸」、引領其盟友的最佳「黏合劑」，但民主黨忘了一點，就是時代已經變了。

「山中方七日，世上已千年」，袁鵬指出，川普在其四年任期內把美式民主的劣根性及其負面影響毫無保留地展現在世人面前，美國國內紛爭不休、國會陷入分裂、黨派鬥爭不止⋯⋯這讓大家看到西方民主並不是原來那樣「美好」。

「拜登政府倘若繼續用四年前，甚至八年前的思維籌辦『民主峰會』，就是老調重彈、不合時宜。」袁鵬建議，過去幾年，全球發生了很多變化，「在這樣的背景之下，美方應該放低民主人權的調門，多談談在全球事務上的合作。」

(中時 )