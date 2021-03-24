勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)在最近一期的播客節目《Dubs Talk》自稱是「史上最優秀的防守球員」。並不是「很可能是」「或許是」「最佳的之一」，他是真的認為古往今來沒一個人比得上他。「我百分之百是籃球史上最棒的防守球員，這是我的觀點。」

格林進一步解釋：「一個傑出防守者應該具備的特質，反應速度，堅韌度、預判戰況，更重要的是你必須結束這一回合，也就是搶下防守籃板，這是我的專長。我在防守的每個方面都非常優秀，所以我堅信我是聯盟史上最佳的防守球員，我可以對抗任何人。」

防守還有一項重要的需求就是自信，不服輸的防守者才不會被對手的氣勢擊倒。像是前灰熊大鎖東尼艾倫(Tony Allen)向來自認無人可及，果然他聽到格林的自吹自擂，立即就跳出來嗆聲：「聽你在放屁。什麼人認可你了？你又守住誰了？」

東尼艾倫雖然沒拿過最佳防守球員，但很多球員都稱讚他的一對一防守功力，例如大家都守不住的布萊恩(Kobe Bryant)，布萊恩評價過給他帶來最大麻煩的防守者就是東尼艾倫。相較之下，格林是比較全面的防守者，一對一的功夫他恐怕還得排在很多偉大防守者的後面。

網路也有球迷在嘲笑格林，說他一對一只會「攻擊對手的胯下」而已，這是在講他2016年抬腿直踢雷霆中鋒亞當斯(Steven Adams)「重要部位」而遭判1級惡性犯規的往事。不過格林在吹牛時也提到，他對籃球的觀點本來就與常人有很大差異。

(中時新聞網)