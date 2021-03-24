台日桌球夫妻檔福原愛與江宏傑深陷婚變風波，女方還因和高帥男在飯店過夜，優質形象一落千丈，反倒是江宏傑一家，雖然一開始被貼上「怪物家族」標籤，但隨著時間慢慢洗白，人氣不減反增，還有多家廠商同時找上門，希望江宏傑接下代言活動，夫妻倆的際遇大不同。

據《鏡週刊》報導，江宏傑就算身處婚變風暴之中，仍然照常出現在《全明星運動會2》錄影現場，基本上都是經紀公司華研、新竹自家兩地在跑，而在錄影現場，江宏傑看起來心情平靜，製作單位和現場藝人也被下達指令，不能洩露錄影時間、地點，將他保護得滴水不漏。

而福原愛原定3月初抵台，卻因為遭直擊和高帥男密遊而導致計畫全毀，許多代言活動都悄悄取消，連先前和江宏傑合拍的冷氣廣告都已下架，網站上的訪談花絮更遭清空，就連日本小學道德教科書上，因收錄福原愛的成長故事，都被大批家長提出抗議，可以說是自身難保。

日前更傳出早在春節期間，福原愛回到日本後，就曾打視訊電話向江宏傑提離婚，讓男方當場崩潰，儘管試圖挽回婚姻，但福原愛的離意堅定，之後更爆出不倫戀消息，重大打擊讓江宏傑在工作人員面前多次忍不住落淚，令人十分心疼。

(中時新聞網)