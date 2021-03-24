1.聯發科(2454)：漲價、晶片題材，早盤逆勢抗跌，翻紅上漲逾2%。
2.京鼎(3413)：今年營收拚增逾1成、再創高，股價強漲近6%。
3.通嘉(3588)：利多不褪色，買方續熱拱，晨盤再拉第二根漲停，81.4元續寫波段高價。
4.漢磊(3707)：晶片熱滾滾，早盤續帶量力漲近2%，站穩5日線。
5.鴻海(2317)：外資喊讚，與投信皆站買方，130元形成支撐回檔幅度有限。
6.南電(8046)：基本面優勢+高檔整理許久，外資買超助多方開攻，大漲逾6%。
7.勤凱(4760)：全年業績上探新高，市場信心不退，強勢穩在130元，上漲逾1%。
8.冠德(2520)：高殖利率題材成為資金避風港，走高來到40元關前，漲幅逾1%。
9.士紙(1903)：資產題材再起，強勢掀漲停。
11.利奇(1517)：去年EPS0.76元，接單看到年底，早盤放量漲逾5%。
12.東元(1504)：擬配息1.15元，新莊廠開發案冠德獲選，早盤漲逾3%，創波段新高。
13.直得(1597)：接單滿至Q2，外資昨回補，早盤漲逾4%。
14.映泰(2399)：去年EPS0.8元，創9年新高，早盤攻頂。
15.承啟(2425)：挖礦＋電競促顯卡喊漲，後市看俏，早盤觸及漲停。
16.雷虎(8033)：救災無人機吸睛，早盤漲逾3%，挑戰重返20元。
17.富邦金(2881)：併日盛金修成正果，早盤登上10日線。
18.日盛金(5820)：金金併達陣，早盤聞訊漲逾3%，躍上所有均線。
19.台康生技(6589)：生物相似藥解盲達標，激勵開盤跳空鎖漲停，衝上天價106.5元。
20.聚陽(1477)：產能供不應求，今年史上最樂觀，早盤攀揚3.5%，登逾5年高價。
21.台耀(4746)：有望取得疫苗充填業務利多發酵，早盤帶量觸頂，登波段高。
22.高端疫苗(6547)：研發新冠疫苗傳捷報，晨盤亮燈漲停，改寫新高價249元。
23.中華(2204)：減資魅力顯現，超額配息7元，創歷史新高，激勵開盤跳空漲停鎖住，衝上逾10年高價。
24.儒鴻(1476)：東奧在即，概念股蠢動，早盤逆勢揚升4%，收復五日線。
25.譁裕(3419)：買盤敲進，早盤急拉觸頂，改寫波段高價。
26.聯一光(3441)：轉機題材點火，連兩日亮燈漲停，攻逾2年半高價。
27.國光生(4142)：市場看好國產疫苗，早盤帶量拉漲停，一舉站上月線與半年線。
(時報資訊)
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