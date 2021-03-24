晶心科(6533)為嵌入式低功耗處理器IP核心業者，專精於RISC-V開源架構，預期在高效能運算(HPC)和物聯網(IoT)需求的崛起下，將帶動該產業未來5年營收複合增長30%，今年晶心科各項業務也均具有成長亮點，加上安謀和輝達的半導體世紀聯姻，也為晶心科帶來更多的題材想像空間。

HPC、IoT的蓬勃將帶動晶心科今年成長動能，晶心科今年業務各具成長亮點，預估AndesCores嵌入式系統單晶片(SoC)出貨成長超過30%，動能來自觸控面板、人工智慧(AI)和IoT需求。晶心科今年公司將認列超過41家客戶的權利金貢獻。晶心科也將持續致力高階處理器核心IP開發工作，並看好涵蓋資料中心、AI、邊緣運算、ADAS/車用資訊娛樂系統等市場板塊的多項產品開發案今年能夠取得不錯進展。

晶心科長線深耕RISC-V，朝向RISC-V市場領先者目標邁進，所謂的RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器新，去年第四季晶心科RISC V業績比重達60.4%，值得關注的是，去年9月輝達(NVIDIA)擬以400億美元(約台幣1.13兆元)併購英國晶片設計商安謀(ARM)，被稱為半導體業界史上最大聯姻，據悉，自收購計畫宣布以來，晶心科確實接獲大量RISC-V解決方案授權詢問，訂單也反映在去年第四季營收、年增加達102%，晶心科也相信市場對於ARM架構中立性的擔憂有助提高RISC-V架構的滲透率，並帶來PC/NB與伺服器處理器市佔率的潛在上檔。

另外，晶心科格外留意大陸對於AI、邊緣運算和伺服器領域的強勁需求，在美方限制部分大陸業者使用x86架構處理器的背景下，大陸積極扶植國內半導體供應鏈的政策方向將助長以RISC-V開源架構為基礎的晶心科滲透客戶IP產品設計導入新訂單。

(時報資訊)