受惠智慧教室帶動大尺寸觸控顯示器需求成長，富動科(6813)2020年合併營收1.9億元，年增61％，稅後淨利342萬元，每股稅後盈餘0.43元，較上年度轉虧為盈。

富動科主攻大型與特殊尺寸觸控顯示器市場，生產基地以台灣桃園蘆竹三條自動化產線為主，應用領域涵蓋數位教育、視訊會議以及娛樂博弈，2020年受惠台灣前瞻基礎建設計畫政策施行，推動智慧學習教室數量穩定成長，互動式電子白板（Interactive Whiteboard；IWB）需求量增，以及美中貿易戰以來訂單陸續回流台灣，進一步推高公司稼動率。

富動科表示，由於大陸高額補助政策與低人力成本優勢已逐漸降低，供應鏈移轉，歐美大型顯示器品牌轉單效益顯現，訂單陸續從大陸回流台灣，進一步挹注富動科產線稼動率提升，使單位生產成本下降，推升公司2020年毛利率大幅躍升至13％，年增4個百分點。

富動科2020年產品組合為：自有品牌觸控產品81％、代工（OEM）18％與其他1％，內銷訂單占比達7成5。其中自有品牌觸控產品占比持續提高，推升毛利率上揚。

由於疫情大幅改變人的生活型態，遠距辦公、線上會議亦成為未來主流工作模式，在台灣市場方面，雖未受到疫情直接衝擊改變生活型態，然前瞻計畫數位建設政策積極推動下，富動科產品跨入教育領域可望受惠，由於公司在該計畫智慧學習教室中市佔率為40％，中部地區教育事業更高達9成，未來亦將攜手新策略合作夥伴，搶進北部各級學校單位。

(時報資訊)