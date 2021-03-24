台灣連鎖家具龍頭—詩肯(6195)因農曆年前家具汰舊換新需求湧現，前2月合併營收為4.93億元，年成長44.28%，詩肯表示，去年上半年有新冠肺炎疫情影響，今年第1季及第2季營運可望遠優於去年同期，今天早盤股價逆勢走高。

受惠於台灣房市交易熱絡及新冠肺炎疫情居家工作引爆家具換新需求，詩肯去年業績表現亮眼，其中去年第4季在年底傳統消費旺季帶動下，單季合併營收6.74億元，年增19.4%，為單季歷史新高，單季稅後盈餘為1億元，年增101%，單季每股盈餘2.19元，也創單季歷史次高紀錄，僅次於2008年第3季2.78元；累計2020年合併營收21.31億元，年成長16.56%，創下歷年新高，稅後盈餘為2.25億元，年增117.27%，每股盈餘為4.88元。

詩肯董事會也決議每股配發4元現金股息，配發率約82%，以3月23日收盤價57.2元計算，現金殖息率約為6.99%。

詩肯表示，去年雖然有疫情因素，但是對於家具市場的並未產生太大影響，且公司營運體質健全、現金流與存貨充足，加上下半年整體消費態勢回溫，房市交易熱絡，而新加坡NOVA在去年6月封城措施解除後，也迎來報復性消費，彌補第二季營運天數不足的缺口，帶動營運表現一路攀升。

詩肯今年前2月合併營收為4.93億元，年成長44.28%，詩肯表示，今年第1季及第2季營運可望遠優於去年同期。

展望今年，詩肯指出，政府打房主要目的是抑制投資性炒房，對於自住型市場則無影響，不致於對家具市場產生衝擊，而今年前2月房市交易仍相當熱絡，看好全年市場景氣。

詩肯去年與量販龍頭家樂福攜手開出首家量販型門市，營運效益不錯，去年底前已開出8家，詩肯表示，新通路佈建後，也增加不少新的消費客群，因此今年預計還規畫要再開出2~4家量販型門市。

(時報資訊)