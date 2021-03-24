3月24日是世界防治結核病日。今天凌晨，在武漢舉行的中國耐多藥結核病超短程方案研究啟動會上，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，新冠疫苗保護率並非百分百，如果有效率為90％，接種率70％是底線，最好能達到80％，上不封頂。

《上觀新聞》報導，張文宏表示，希望有更多市民參與疫苗接種。「去年下半年開始，陸續有人問我，疫苗什麼時候面世。我當時就說，別問我，到時候出來了你又不打了。」

張文宏說，「這其實不是疫苗問題，而是人性問題。一件事物得不到的時候，就容易期待；一旦得到了，特別又是免費可得時，又會有人覺得：為什麼要給我？」

他坦言，疫苗誕生至今，全球對於疫苗的爭議始終未歇。因此，對於一個新疫苗的面世，大眾有各種擔憂都是正常現象，但隨著時間推移，但越來越多人接種後反饋沒有問題，也會讓更多人願意接受它。「同時，我們必須意識到另外一個疫苗接種的必要原因：國際化。」

張文宏表示，目前國際上的發達經濟體都在開展大規模疫苗接種，預計今年6月至9月將基本完成免疫屏障的建立，之後，世界開放，互聯互通，若中國沒有完成足夠數量的疫苗接種，將面臨很大的風險。「之前，我們可以通過物理隔離來解決，但未來，若更多經濟體實現疫苗接種後群體免疫，我們也必須避免新冠病毒帶來的、遠遠超過其本身的不良後果。」

去年4月8日零時，武漢解封。「當時許多人也在擔心：是否安全？我當時就和張定宇院長說，我特別支持開放，不然，長期封閉帶來的社會經濟乃至市民心理問題，都是非常嚴重的。」張文宏說，因此，疫苗作用在現階段非常重要。那麼，究竟群體中需要達到多少疫苗接種率，才能真正構建免疫屏障？

「我們按照數學模型計算，如果新冠病毒傳播數以3計算（即1名患者可傳染3人），那麼需要完成70％的疫苗接種，其保護率才基本達標。但是這是最低要求，在許多情況下未必夠。」張文宏解釋，因為疫苗保護率並非百分百，如果有效率為90％，那麼接種率還應進一步提高，最好能達到80％，上不封頂。」

「也有人問：我不接種又怎麼樣？那我只能說，不接種就會吃虧。」張文宏直言，「大眾最擔心的是接種後不良反應，截至3月20日24時，全國累計報告接種7495.6萬劑次，接種人數正在穩步增長，目前可以基本明確，不良反應都是可以接受的。在這個自媒體發達的時代，如果哪裡有接種後的嚴重不良反應，不是很快所有人都知道了嗎？」

他初步估計，隨著接種政策的進一步放開，未來一兩個月內，中國大陸或將以每天500萬以上的接種劑次增加，一個月內可接近接種2億劑次，民眾的信心會大大增加。

張文宏表示，大陸目前主要上市的疫苗為滅活疫苗，其安全性在疫苗各序列中最高，「目前海外使用的mRNA疫苗安全性也是可接受的，我國後續也會引入。」他說道，「大家對卡介苗熟悉嗎？它屬於減毒活疫苗，比滅毒疫苗的副反應更大，接種後可預防兒童結核病，每個人出生第一天，一針卡介苗、一針乙肝疫苗，大家沒得選，都接種了。」

張文宏說，有人會問：那麼為何如今依舊有結核病發生？「我們要明白，正因有了卡介苗，我們能防治那些嚴重類型的結核病，如結核性腦膜炎等，它可以大幅降低重症、死亡的風險，讓人均壽命期望值顯著上升。」在他看來，如今，新冠疫苗也在起著相似作用。

「我不勸你接種與否，但接種疫苗，在現階段是對自己有利的事情。」張文宏說，新冠病毒未來或成為常駐型病毒，接種不到位，會導致個人、家庭乃至社會的健康問題。「為何我們選擇現在開放60歲以上人群的接種？因為我國已經獲得了該年齡段足夠樣本的接種數據。」

最後，張文宏建議，「疫苗接種不是一天可以完成的，在確認身體健康狀況及既往病史、過敏史等信息後，確認需要接種的市民應盡快前往接種，也為自己可預見的旅行做好更充分的準備。」

(中時 )