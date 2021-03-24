上周表決通過的「疫苗採購調閱小組」引起藍綠大戰，民進黨立委因此痛批只有18秒就通過屬程序不義，並於22日通過表決刪除該議事錄，國民黨團今(24)日一大早便佔領占領主席台，雙方爭執不斷，原本的議程也因此延宕。

由於上周衛環委員會臨時提案通過的疫苗採購調閱小組引起綠委強烈不滿，痛批完全不清楚提案內容就通過，是標準的程序瑕疵，因此22日提案更正議事錄，國民黨批民進黨採購疫苗每劑從31美金變成45美金，購買1000萬劑相當於50億台幣掉進黑洞，「不滿就刪除議事錄，跟獨裁有什麼兩樣？」，雙方因此發生衝突。

今日衛環委員會原本議程是繼續環保署前日未完的業務報告，然而今早國民黨團清晨6時就蓄勢待發，會議室一開門就占領主席台。

佔領主席台後媒體也隨即湧入會議室，民進黨立委也抵達戰場，民進黨立委蘇巧慧表示，上周18秒就通過的臨時提案根本是程序瑕疵，民進黨立委莊競程指出，根本沒人知道是要表決什麼，批國民黨黑箱。

國民黨立委林為洲表示，上禮拜民進黨立委洪申翰、莊競程、楊曜、黃秀芳都沒來開會，結果今天又再批程序不正義，「民進黨是國會多數耶，如果上禮拜綠委有來開會就不會變成這樣了。」

(中時 )