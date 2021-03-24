行政院人事總處人事長施能傑澄清並未「仇軍」。（黃世麒攝）

退輔會主委馮世寬再度為了恢復退役上校子女教育補助費議題，再度隔空槓上行政院人事總處，馮22日嗆人事總處「仇軍」；人事總處長施能傑今天到立院司法法制委員會報告時，澄清自己也是老兵家庭的小孩，對軍人會沒任何感情？說他仇軍是對事實不夠瞭解。

國民黨立委吳斯懷質詢施能傑，對於恢復退役上校子女教育補助費，人事總處以公教衡平的理由拒絕，但是軍人跟公教哪有衡平？軍人服役時24小時也沒加班費，要調去外島就去外島，犧牲生命的情形平時也都在發生，無論是近期幾位飛官不幸發生事故，甚至連總長視導都發生意外，這怎麼會有衡平？

吳斯懷說，無論是蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、兩任國防部長、兩任退輔會主委，都支持恢復退役上校子女教育補助費，然而只有人事總處在反對，馮世寬更批評人事總處是「仇軍」，現在到底是誰說了算？

施能傑先澄清關於馮世寬說他「仇軍」的部分，施強調，無論是總統跟院長都相當重視現役軍人待遇，軍方提出來的，在他任內都讓增加，達80幾億；且他自己是老兵家庭小孩，他爸也打過老共，少尉退伍，對軍人會沒任何感情嗎？說人事總處「仇軍」，是對事實不夠瞭解。

吳斯懷說，他很清楚總統有照顧現役軍人，這他看得到所以他也肯定，但是對退役呢？一下砍這個一下砍那個，退伍後就你家的事了？施能傑表示，現在已經有很多法律照顧退役軍人，無論是就業輔導措施等等，不是沒有在照顧，已經有很多法律在照顧。

(中時 )