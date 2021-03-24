42歲偶像劇女神陳怡蓉2016年和醫美名醫薛博仁結婚，兩人婚後生下一女Bambi，昨(23日)陳怡蓉在臉書分享「人妻的煩惱」，原來是有朋友才新婚就碰上婚姻觸礁，處處看老公不順眼，此時是前輩的她建議朋友在臉書上追蹤「靠背（北）老公」，只要跟另一半吵架時趕快看看裡面分享的故事，就會突然覺得老公很美好，後來果真挽救了朋友的婚姻，讓陳怡蓉直呼這粉絲頁真是功德無量。

陳怡蓉5年前在泰國清邁和老公舉行浪漫婚禮，請來楊祐寧及楊謹華當伴郎、伴娘，何潤東夫妻、翁虹、郭品超等人都受邀參加，2018年兩人生下一女，去年9月女兒過兩歲生日，陳怡蓉分享某天回家後竟發現女兒自動自發拖地，讓她靈機一動好奇是否因為孩子是處女座的關係，「因為備孕時人人鼓勵我生一個處女座孩子，畢竟媽媽本人太free常常忘東忘西，有個自律的孩子對大家都好」，見女兒如此乖巧，令她感嘆：「處女座女孩真好」。

陳怡蓉和薛博仁育有一女。（圖／翻攝自陳怡蓉的官方FB臉書）

昨陳怡蓉說，有位新婚但不愉快的朋友問她如何維持夫妻生活，她回應：「其實非常簡單，只要在臉書追蹤靠背（北）老公，在跟老公吵架受氣時趕緊的，打開手機看看裡面其它（他）老婆的靠背（北），再轉頭看看自己的老公....你會發現，他..其實已經很美好了...」而朋友聽她的勸告追蹤該臉書後，「重新的，她又找回了最初的戀愛fu」。

陳怡蓉發文。（圖／翻攝自陳怡蓉的官方FB臉書）

最後陳怡蓉表示：「靠背（北）老公功德無量，靠背（北）老公謝謝你，感恩的心，快樂是比較來的」，引來網友猛喊讚，直說：「中肯的建議，太幽默了～謝謝借分享」、「快樂是比較來的無誤！」、「看看靠北老公，會覺得自己身邊這位真棒！」、「完全無法反駁的一個好建議啊」、「靠北系列拯救了很多人的人生」。

(中時新聞網)