國內首批牛津AZ疫苗開打話題續燒，生醫類股今日由疫苗族群領軍，高端疫苗(6547)、國光生(4142)全鎖在漲停板，台康生技(6589)配合高端疫苗COVID-19疫苗研發案負責提供原液，股價也攻上漲停板，台耀(4746)針劑新廠可望接下新冠疫苗充填，股價曾攻漲停62.2元，突破前波高57元，隨後漲幅縮至漲8%左右，成功匯聚多頭買單，推升上市生技類指數上漲2.11％、上櫃生技指數上漲2.94％，皆居類股之冠。

生技族群近期題材豐富，短線再度成為盤面人氣焦點，除了和疫苗相關的個股大漲之外，和康生(1783)、永昕(4726)、基亞(3176)、太景*-KY(4157)、泰福-KY(6541)今日晨盤漲幅也在4~6%不等。

台康生技除了有疫苗題材加持外，乳癌生物相似藥EG12014人體臨床三期試驗數據分析結果達到生物相等性標準，也就是解盲達標，將依時程規畫進行美國FDA的BLA、歐盟EMA的MAA及台灣衛福部食藥署等全球送件申請。今日開盤跳空鎖在漲停板106.5元，開盤1小時，約6500買單排隊搶著要買。

生技股王長聖(6712)從波段低點160.5元上漲以來，不到3個月漲幅高達383%，昨日劇烈震盪，今日晨盤一度衝至409元，漲幅在8%以上，仍穩坐股王寶座，再度拉開與生技股股后晶碩(6491)的距離。長聖臍帶間質幹細胞UMSC01已啟動三項臨床試驗，包括治療急性心肌梗塞、新冠肺炎重症以及治療急性缺血性腦中風。長聖與北美業者還在進行授權，現在正在洽談當中。

(時報資訊)