（27日）晚上7時，「FOCA福爾摩沙馬戲團」，將在孔廟前廣場演出劇作《馬戲派對》。

【旅遊經 編輯部報導】

在４月４日兒童節前夕，「新竹左岸草地跑跑音樂趴」將於本周六（27日）下午，將於新竹左岸滑輪公園及左岸草原登場，活動內容規劃了兒童劇、有氧操、草地輕音樂、Pushbike賽道體驗、草地野餐趴。新竹市大家長林智堅力邀，爸媽帶孩子左岸放電後，再到孔廟廣場看FOCA福爾摩沙馬戲團特技表演，另週日（28日）新竹市立動物園還有歡慶突破200萬人次活動，有光影表演、動物臉譜彩繪活動及闖關！

「新竹左岸草地跑跑音樂趴」本周六（27日）下午3時，將於新竹左岸滑輪公園及左岸草原登場。

新竹市長林智堅表示，新竹市府為強勢回歸的2021兒童藝術節暖身，籌辦一系列親子藝文活動，本周末就有3場活動登場，邀請爸媽帶孩子出門走走，參與戶外活動。

新竹市府表示，第一場是本周六（27）日下午3至6時，「新竹左岸草地跑跑音樂趴」在新竹左岸滑輪公園與左岸草原登場，邀請知名兒童有氧教練及親善大使河馬樂樂，與大朋友、小朋友一起搖擺，還有大小朋友都喜歡的新竹在地「好玩的劇團」，帶來「動次動次」音樂劇，另有清新女聲盧菀呈、乾淨的房間將帶來一首首草地輕音樂，讓大家盡情徜徉左岸。

為讓2至6歲孩子更充分了解滑輪公園安全使用方式，活動當天邀請專業團隊「運動島綜合運動體能館」，規劃基礎教學體驗活動，並提供滑步車、安全帽，由專業教練指導入門體驗，體驗完畢即送收納購物袋1份，限量180位。欲參與者，家長事先上網報名，每30分鐘一梯，一梯30位，包含網路20位、現場10位。

活動當日主舞台在狗狗公園前方草地，設有運動補給站、美食輕甜食市集、節能減碳環境美化宣導，還有不定時的街頭藝人趣味演出，邀請民眾一起攜帶運動器材來左岸運動健身，也可來野餐，享受安全且友善的休憩水岸設施。

此外，當天民眾到左岸拍照打卡，即送「風收寶寶貼紙」1份，每人限換1份，限量600份。市府也提醒民眾，千萬不要錯過主舞台接棒演出的精彩活動，主持人跟表演者會與大家熱絡互動，將會送出帆布袋、五色螢光筆等精美禮物。

為了活動順行，開車族由中華路往竹北方向，於台1線頭前溪橋下新竹左岸前溪出口（中華路一段1巷處）進入；步行族、單車族可透過櫻花大道指向標誌，或是新竹左岸自行車道里程數標示為7K+500公尺處進入。

左岸開趴放電後，周六晚上7時，市府邀請擅長融合現代馬戲及街頭藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，在孔廟前廣場演出劇作《馬戲派對》，描述美國娛樂巨擘費尼爾斯·巴納姆（P. T. Barnum）傳奇的一生。FOCA福爾摩沙馬戲團是台灣第一個專業馬戲團隊，擅長打破舞台限制，帶給觀眾驚奇與歡樂。

本周日（28日）新竹市立動物園將舉辦歡慶遊客突破200萬人次活動

周六還玩不夠也別擔心！周日（28日）新竹市立動物園將舉辦歡慶遊客突破200萬人次活動，當天入園者可參加抽獎，20名幸運兒可享一年無限次免費入園；還有光影表演、動物臉譜彩繪活動及闖關活動！民眾若於3月27至28日兩天周末假期，身份證字號內有「200」（限符合數字順序），出示證件即可免費入園。市府也提醒，落實防疫，入園皆須配戴口罩與使用酒精消毒，體溫若超過37.5度也請回家休息，在園人數達1500人即啟動人流管制，請民眾配合。

圖片：新竹市政府提供

(中時新聞網)