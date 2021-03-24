一名現役女士官去年透過網路交友軟體認識女網友A女後，與A女及友人相約出遊，當晚於A女住處三人同睡一床，但半夜時卻翻上A女身上，親吻她的耳朵、脖子後再進行指侵，事後還傳訊「對不起，我幹了畜生才會做的事情，我甚至是傷害到一個女生了」，但仍遭提告，台中地方法院依強制性交罪將女士官判刑4年。可上訴二審。

根據A女證稱：她和女士官、女友人於109 年3 月6日晚間相約一起吃飯、逛街，於109 年3 月7 日凌晨買酒返回她的住處，自己喝完酒聊一下就睡著了，睡到一半感覺有人一直靠近，睜開眼發現是女士官時就醒了。

女士官用手托著她的臉，用嘴唇碰耳朵，當時她轉開很多次說「不要」，但女士官還是繼續親0脖子，甚至將手伸進上衣抓胸部，又把手伸進褲子進行指侵。

隔日上午，A女傳訊息給女士官質問，對方一直跟她說對不起，還說不知道怎麼面對她，也主動傳訊息稱：「我知道我做出的事情已經無法挽回了，對不起我真的只能說對不起，我知道說在多也沒用，對不起我幹了畜生才會做的事情，我甚至是傷害到一個女生了，我知道這個錯誤是沒辦法去彌補的，我今天在車上想了一整路，我知道我們的朋友關係可能到這裡而已. . . 」，A女回覆：「嗯，你不用跟我道歉了，我知道你很愧疚有在反省，祝你在部隊裡一切順利，你這陣子的陪伴我真的很感謝。」

但A女自覺受辱，又跟友人說：「我有點被他硬上的感覺」、「他的手已經伸進 去了。」、「我拒絕他我有發抖」、「而且他一直親我你知道嗎。他想跟我喇機但我沒有把嘴巴打開」、「我很想叫你你知道嗎？但是這樣很尷尬. . . 我不知道你到底知不知道我們在幹嘛，這真的很尷尬你知道嗎」、「我當下真的腦筋一片空白」、「他進去的時候。我真的不知道該怎麼辦」。

法官審理後，審酌被告未珍惜人與人間之信任，利用與A女同床共寢之機會，為逞個人私慾，違反意願對其為強制性交行為，侵害女方之性自主權，導致女方身心產生負面影響，且又未與甲女和解或做何彌補甲女身心創傷之行為，依強制性交罪將女士官判刑4年。可上訴二審。

(中時新聞網)