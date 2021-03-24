台灣便當世界聞名，其中最熱門的就是雞腿飯和排骨飯，在廣大饕客心目中倒底哪一個勝出？有網友認為選吃雞腿的人應該越來越多，引起兩派網友激戰，質疑為何有些便當店的排骨竟然打不贏雞腿？有內行人點出，因為現在便當店的排骨不如以前厚實、越來越薄，咬起來覺得不夠爽，相對起來雞腿肉比較多，成為勝出關鍵。

原PO在網路論壇PTT八卦板表示，台灣便當店的兩大台柱就是排骨跟雞腿便當，但現在選雞腿的人越來越多，一般便當店的雞腿也賣得比較好，好奇詢問排骨為什麼打不贏雞腿？

貼文一出立刻引起熱議，甚至引發兩派網友論戰，有人說要看是哪一種排骨，有的便當店排骨越來越薄，甚至薄到只剩麵皮，裹了一堆粉，讓人不知道在吃粉還是吃排骨，炸完還溼答答的，抱怨「吃起來不夠爽」、「排骨給兩塊我就改點排骨」，認為排骨已經「回不去了」，雞腿至少肉比較多。

也有網友認為，排骨好不好吃要看店家功力，有的炸得酥酥脆脆，而且超大塊，剛炸起來的就很好吃，認為相形之下滷雞腿有可能會輸。還有網友分析，排骨如果炸得軟爛就難吃，雞腿要難吃比較不容易，因此很多人會覺得選雞腿最安全。不過也有網友認為，雞腿吃起來不夠方便，直言「雞腿那一根(骨頭)用筷子怎麼吃啦？」

雞腿便當「兩個銅板價」 白飯10元堆成一座山

(中時新聞網)