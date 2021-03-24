F5E戰鬥機失事第3天，軍方出動無人機搜救上尉潘潁諄。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

空軍2架F5E戰鬥機22日墜毀旭海外海，造成中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失蹤，目前搜救行動來到第3天，軍方解除山區搜救範圍，專攻海岸線，並出動紅雀無人機協助，但因下起小雨，無人機起飛不久即停飛。

三軍聯訓基地指揮官張明德表示，紅雀無人機是由中科院所研發，早已列入此次搜救行動中，但因會干擾直升機搜救加上氣候狀況不佳，所以一直待命未出動，直到24日取得飛行許可終現身，但又因下雨停飛。

至於目前的搜救進度，他說，「搜救專攻港仔至南仁漁港段」，因為由目前找到的救生衣、飛行靴等物都是在海邊岸際發現，這些都是飛行員最貼身的東西，而昨天搜山後又無所獲，所以研判上尉潘穎諄應是墜海，也因此將295名兵力全灑在海岸線搶救，由以港仔以南為重點。

他說，24日的搜救行動一樣以港仔村為中心點，但山區不再搜索，僅分海岸南北2大方向搶救，但一樣有主要、次要路線，主要路線是北至旭海安檢所、南至鹿寮哨，南北縱長18公里，而次要則再往北至台東南田、南至鵝鑾鼻雷達站。

軍方說，目前除已發現的左腳飛行靴、救生衣、飛行頭盔與F-5E戰機機體殘骸等尋獲物外，尚未有新發現。

(中時 )