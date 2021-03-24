終於天降甘霖，根據經濟部水利署統計，截至24日早上為止，因鋒面通過帶來降雨，全台水庫進帳1,154萬噸，雖然距離解除旱象仍有很長的距離，但至少讓水庫水位不再快速下降，水利署把握機會進行人工增雨。

依據最新氣象資訊，受鋒面通過及東北季風增強影響，全台將轉為有雨天氣。石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩等水庫之地面人工增雨作業小組，23日起陸續完成準備作業，並於24日合適增雨時機時，陸續燃放增雨焰劑。

南部地區的仁義潭、曾文及甲仙堰也配合雲層到來的時間，在23日深夜完成準備作業，24日清晨進行增雨作業。

水利署說，人工增雨作業團隊持續留意每一波可能的降雨系統，繼春節前後兩波降雨系統影響台灣之後，今晚起鋒面及東北季風增強影響相對明顯，另增雨作業小組視雲系移動與發展實況，不分晝夜地透過增雨作為，期盼多留住些雨量於集水區，以舒緩水庫乾旱之急。

(工商 )