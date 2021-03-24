天赦日是上天開恩特赦的日子，每年僅有5至6天，並不多見，而在天赦日祈福也特別靈驗。命理師柯柏成指，2021年第一個天赦日在國曆3月31日，正巧也是觀世音菩薩的聖誕日，可說是改運的好時機，並分享改運招財的秘法。

特別的天赦日, 錯過這天再等下世紀 今年頭一個天赦日是在國曆的3月31日, 農曆是二月十九日, 巧合的是這一天同時是觀世音菩薩的聖誕. 一年當中的天赦日只有五、六天, 巧合遇上觀世音菩薩的聖誕, 顯示這一天的特別之處,... 由柯柏成/命理發佈於 2021年3月23日 星期二

命理師柯柏成在臉書提到，今年首個天赦日為國曆3月31日，同時也是農曆2月19日觀世音菩薩聖誕，天赦日為上天開恩特赦，運勢低迷的信眾可在這一天向玉皇大帝懺悔，祈求大事化小事，祈福、許願較容易實現，又逢觀世音菩薩聖誕，此次特別的天赦日若是錯過，恐怕就要等到下個世紀。

命理師柯柏成建議信眾可至觀音廟作參拜，多持誦大悲咒、觀世音菩薩心咒，甚至誦持觀世音菩薩聖號都能與神佛感應道交。再者，天赦日開運法為「煮錢水」，準備168枚錢幣並在天赦日當天，將錢幣放入鍋中，加水淹過錢幣後煮沸，多滾3至5分鐘後端鍋子繞屋內走，使水蒸氣飄散於室內，因煮過錢幣的水蒸氣能調整屋內氣場。

待錢幣冷卻後，再將其取出擦乾，並放置於聚寶盆財位，而前一次天赦日煮錢水留下的銅板，可趁此次機會投入觀音廟的功德箱，或捐至慈善機構，假若覺得煮錢水太麻煩，可在天赦日花15分鐘，任何一個時辰都可以，在住家正中央持誦觀世音菩薩聖號，能夠讓家宅今年平安健康、增加自身運勢。

(中時新聞網)