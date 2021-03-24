【現場直播】藍委突襲！立法院衛生環境委員會｜2021.03.23

藍綠為「疫苗採購調閱小組」提案吵翻，昨民進黨立委陳瑩輪值召委，以程序瑕疵表決刪除該提案。今（24）日立院衛環委員會又爆發衝突，民進黨立委蘇巧慧不斷開嗆，讓觀看直播的網友直呼，「怎麼跟他爸一樣討厭」。

蘇巧慧抗議，18日「疫苗採購調閱小組」提案，國民黨沒按照程序，突襲表決僅18秒就通過。陳玉珍則反嗆，如果只有18秒，「我就跟你蘇巧慧姓」。

對於議事錄遭刪除，陳玉珍批民進黨根本是在「強姦民意」。蘇巧慧則回嗆，「我反對你莫名其妙的案子」，甚至在過程中上前搶走國民黨的麥克風。

民進黨立委蘇巧慧。（圖／摘自立法院直播畫面）

衛環委員會又爆衝突。（圖／摘自立法院直播畫面）

對於蘇巧慧的言行，收看線上直播的網友忍不住表示，「蘇巧慧的言行太有鬼了，是不是拿了佣金在護航」「靠爸族」。而蘇巧慧22日在臉書批評國民黨以暴力干擾議事進行，底下也有網友留言質疑，不懂民進黨在反對什麼，「你有一份？還是你爸也有一份？」「一個民代，說話跟爸爸一樣低級沒水準」。

另也有網友認為是民進黨在耍賴，「無賴政黨」，不解民進黨為何要刪除議事錄，若這麼害怕被監督，就不要當多數黨，「民進黨全部心中沒有百姓，只有權利與錢」，上禮拜要開會表決都沒那麼認真，這次才要救回來，「民進黨要不要臉啊」。

(中時新聞網)